中國出動36機艦擾台 17架次軍機逾越中線

〔記者方瑋立／台北報導〕國防部今天（21日）上午發布中共解放軍台海周邊海空域活動動態，自昨（20） 日上午6時起至今上午6時止，偵獲中共軍機29架次及軍艦7艘，持續在台海周邊進行活動。其中，有17架次軍機逾越台灣海峽中線，進入台灣北部、中部及西南空域。

據國防部公示意圖，在軍機活動部分，昨日上午8時25分至下午5時35分之間，偵獲26架次主、輔戰機、轟炸機與無人機，其中16架次逾越海峽中線；另有2架次輔戰機在下午3時10分至6時40分台灣本島北部空域活動；昨日下午3時15分至下午6時20分，偵獲1架次輔戰機在台海中線以東、我西南識別區活動。

其中，國防部昨（20）日晚間指出，共軍集中於下午2時54分起，陸續派出中共殲-10、殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計24架次出海並越線進入我北、中、西南空域，配合共艦實施中方片面宣稱的「聯合戰備警巡」，騷擾我周邊海空域。

在海上兵力部分，國軍偵獲中共海軍艦艇7艘，持續在台海周邊海域活動。

國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控應處。

