中科院建超大電磁測試廠明年就可用 以後拍不到軍艦出海測試雷達

中科院院長李世強對此回應，中科院將會建成一座大規模的電戰與無人機防禦系統（UDS）測試廠。

〔記者吳哲宇／綜合報導〕中科院、經濟部和國發會昨日舉辦嘉義民雄航太暨無人機產業園區開發說明會，會中民間廠商詢問國內是否有反無人機的電戰測試場域規劃，中科院院長李世強對此回應，中科院將會建成一座大規模的電戰與無人機防禦系統（UDS）測試廠，未來反無人機廠商若有需求可以提案，中科院可以提供場地。據了解，該測試廠主要目的是對AESA雷達及其他雷達進行電戰環境測試，未來無須海上測試艦出海才能測試。

中科院人士表示，該電戰測試廠主要是為測試雷達所設，反無人機這塊才是附帶效益。該測試廠從去年開始以中科院自有基金為財源建設，明年上半年就能完工使用。

院方人士舉例，以後AESA雷達就不用搬到高雄艦上測試，也無須出海才能測試，雷達測試可在陸地24小時不間斷進行，廠址除了會進行電磁隔絕不影響外界，測試期間場域可完整蒐集雷達性能參數，測試廠還能不斷對雷達打出電磁波，測試雷達耐用性。

海軍先前借調供中科院測試國造制海裝備的高雄軍艦（LCC-1），月前進廠定保，但中科院證實，全艦已交還海軍。海軍則規劃明年3、4月間將讓高雄艦除役，艦上人員及編制收回作其他部署。

「高雄」軍艦擔任國造新型武器系統測試艦任務約7丶8年之久。曾被目擊艦上安裝國造相列雷達丶搭配海弓3飛彈丶海劍2飛彈的國造華陽垂直發射系統、海劍羚短程飛彈系統與迅聯戰系等多項國造裝備出海測試。

目前中科院有一座電子所認證實驗室，包含電磁相容試驗室、近場測試實驗室及電子零組件實驗室。（圖取自中科院）

而除了AESA雷達，未來也可望測試強弓雷達等。目前中科院本身則有一座電子所認證實驗室，包含電磁相容試驗室、近場測試實驗室及電子零組件實驗室，其中電磁相容試驗室主要負責中科院各研發計劃硬體之電磁相容測試及設計修改驗證，檢測能量以軍（美）規相關電磁相容檢測需求為主力，可涵蓋軍規、航電、核能、車用與商規測試，以模擬與測試兩種方法雙管齊下，解決民間廠商於檢測及設計修改時遭遇到之電磁相容困難。

美國方面，DARPA則已建成一座世界最大電戰靶場，內含「數位射頻戰場模擬器」（DRBE）的系統，可提供一個能精準模擬雷達干擾、欺騙等真實電子戰效果的虛擬戰場。

圖為DARPA公布的「數位射頻戰場模擬器」（DRBE）藝術概念圖。（圖取自DARPA）

