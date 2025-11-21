打造更全能的MQ-9B無人機 美通用原子明夏飛測預警系統

美國通用原子近日宣布，其與瑞典紳寶集團合作打造的早期預警模組，將在2026年夏季展開測試，透過實機驗證擴充無人儎台任務應用。（通用原子航空系統官方X帳號）

〔記者陳治程／綜合報導〕瑞典紳寶（Saab）今年中曾宣布攜手美國通用原子航空系統（GA-ASI），為MQ-9B無人機打造空中預警系統模組，擴充儎台應用彈性；而通用原子近日也確定測試期程，計畫在明年夏季間進行整合後的實機測試

通用原子表示，明（2026）年夏季將提供1架MQ-9B型機、整合紳寶的預警雷達莢艙等系統後，在該公司位於美國南加州的「沙漠地平線」（Desert Horizon）測試廠展開驗證，共同催生新型的長程空中預警儎台。

通用原子航空系統指出，MQ-9B機型包含以反水面、反潛作戰見長的「海上衛士」（SeaGuardian），以及聚焦電戰、守勢制空（DCA）的「空中衛士」（SkyGuardian）；另有英國皇家空軍（RAF）的「守護者」（Protector），以及仍在研發中的短場起降型（STOL），有效偵搜飛彈、無人機等空中威脅，若預警模組測試順利，有望進一步提升該儎台的任務彈性。

另一方面，空軍參謀長李慶然中將日前表示，我國向美採購4架MQ-9B「海上衛士」高高空無人機，首批2架確定明（2026）年可交機，預計第3季抵台，進度正常；戰規司司長黃文啟中將則重申，MQ-9B由地面控制站單向對接，資料鏈「不會先傳美國再回傳到台灣」，不會有所謂的外傳問題。

