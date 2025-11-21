自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

打造更全能的MQ-9B無人機 美通用原子明夏飛測預警系統

2025/11/21 11:01

美國通用原子近日宣布，其與瑞典紳寶集團合作打造的早期預警模組，將在2026年夏季展開測試，透過實機驗證擴充無人儎台任務應用。（通用原子航空系統官方X帳號）美國通用原子近日宣布，其與瑞典紳寶集團合作打造的早期預警模組，將在2026年夏季展開測試，透過實機驗證擴充無人儎台任務應用。（通用原子航空系統官方X帳號）

〔記者陳治程／綜合報導〕瑞典紳寶（Saab）今年中曾宣布攜手美國通用原子航空系統（GA-ASI），為MQ-9B無人機打造空中預警系統模組，擴充儎台應用彈性；而通用原子近日也確定測試期程，計畫在明年夏季間進行整合後的實機測試

通用原子表示，明（2026）年夏季將提供1架MQ-9B型機、整合紳寶的預警雷達莢艙等系統後，在該公司位於美國南加州的「沙漠地平線」（Desert Horizon）測試廠展開驗證，共同催生新型的長程空中預警儎台。

通用原子航空系統指出，MQ-9B機型包含以反水面、反潛作戰見長的「海上衛士」（SeaGuardian），以及聚焦電戰、守勢制空（DCA）的「空中衛士」（SkyGuardian）；另有英國皇家空軍（RAF）的「守護者」（Protector），以及仍在研發中的短場起降型（STOL），有效偵搜飛彈、無人機等空中威脅，若預警模組測試順利，有望進一步提升該儎台的任務彈性。

另一方面，空軍參謀長李慶然中將日前表示，我國向美採購4架MQ-9B「海上衛士」高高空無人機，首批2架確定明（2026）年可交機，預計第3季抵台，進度正常；戰規司司長黃文啟中將則重申，MQ-9B由地面控制站單向對接，資料鏈「不會先傳美國再回傳到台灣」，不會有所謂的外傳問題。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中