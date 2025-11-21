美空軍15億購「空射」ALTIUS 600自殺無人機 MQ-9將變無人機母艦

美國空軍上個月與Anduril公司簽訂價值5000萬美元（約新台幣15.67億）的合約，用於採購ALTIUS 600無人機，可讓MQ-9無人機發射。（圖取自通用原子）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國空軍上個月與Anduril公司簽訂價值5000萬美元（約新台幣15.67億）的合約，用於採購ALTIUS 600無人機，預計2028年10月前全數交付，該合約涉及到美空軍特戰司令部利用MQ-9等大型無人機發射小型無人機計畫，未來可望進一步拓展MQ-9運用彈性。

軍聞網站「Air & Space Forces Magazine」報導，MQ-9大型無人機發射小型無人機概念源自於美空軍特戰司令部（AFSOC）的「自我適應空中作戰體系」（A2E）專案，該司令部前一任司令鮑恩去年曾表態，A2E將是司令部的首要採購重點。

報導指出，為應付美中可能衝突，AFSOC司令部不斷探索A2E概念，希望將MQ-9從察打一體過渡到小型無人機網路的移動控制中心，這些小型無人機也能進一步擴展MQ-9的偵察網路。

通用原子公司2023年底曾公布，AFSOC與通用原子公司舉行了一次A2E專案演示，演示中使用了一架MQ-9A無人機從發射艙發射了一枚ALTIUS 600無人機。此次展示也展示了一個機組使用AFSOC的遙控駕駛飛機控制系統控制三架MQ-9無人機。

ALTIUS 600本身則可從陸海空載台發射，根據Anduril公司介紹，這款模組化、開放式架構的系統能夠攜帶雷達、攝影機、紅外線感測器、彈頭和其他有效載荷。此外ALTIUS 600也能從AC-130J「幽靈騎士」砲艇機和 UH-60「黑鷹」直升機發射。

