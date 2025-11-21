「濱海作戰指揮部」延後到明年7月成軍 「這3項」必須到位缺一不可

海軍規劃整併反艦飛彈丶飛彈快艇丶海洋監偵等部隊，原擬要在明年一月成立「濱海作戰指揮部」，成為全新的軍團級作戰部隊，但軍方人士今天指出，由於人員丶裝備丶訓練等三大要素都還未完全到位，「濱海作戰指揮部」目前規劃順延到明年七月再行成軍。圖為海軍海鋒大隊發射雄三反艦飛彈。（資料照，國防部提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕海軍規劃整併反艦飛彈丶飛彈快艇丶海洋監偵等部隊，原擬要在明年一月成立「濱海作戰指揮部」，成為全新的軍團級作戰部隊，但軍方人士今天指出，由於人員丶裝備丶訓練等三大要素都還未完全到位，「濱海作戰指揮部」目前規劃順延到明年七月再行成軍。

我國反艦飛彈部隊現為「海鋒大隊」，名稱雖然稱為大隊，但數量及兵力規模持續在擴充當中，將成為未來「濱海作戰指揮部」的作戰主力。

請繼續往下閱讀...

海軍現有的反艦飛彈以國產精準彈藥為主，分別為射程約150公里的「雄風二型」亞音速反艦飛彈、「雄風三型」超音速反艦飛彈、以及射程達400公里的「雄風三型增程型」反艦飛彈。另外，美國售台的100套、400枚「岸置型魚叉反艦飛彈」，目前已有多套飛彈發射車運抵台灣，今年年底前將有魚叉飛彈的彈體運交台灣，在整體獲得之後，對敵船團殲敵率將可達到超過70％的目標。

海軍光華六號飛彈快艇未來將併入濱海作戰指揮部之中。（資料照）

海軍目前有兩個軍團級的作戰部隊，一是海軍艦隊指揮部（下轄各艦隊丶大隊），另一個則是陸戰隊指揮部（下轄陸戰旅丶大隊及訓練中心），明年七月要成立的「濱海作戰指揮部」將是第三個軍團級的作戰部隊，同時因為海軍是要將規模日益擴大的反艦飛彈部隊，以及海軍海洋監偵指揮部、30艘「光華六號」飛彈快艇整併升格為「濱海作戰指揮部」，屆時濱海作戰指揮部等於一次擁有監偵、陸上及海上反艦戰力，兵力規模未來可能超過海軍艦指部、陸戰隊，成為海軍三大指揮部之中，兵力規模最龐大者。

軍方人士今天指出，全新作戰單位的成軍，前提是人員丶裝備丶訓練三項都要充分到位，人員與裝備必須達到可以有效運用的程度，而在各項訓練的等級上，都要獲得認證核可，在人員丶裝備與訓練三項要素都能充分到位的情形下，新部隊才能發揮應有的戰力。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法