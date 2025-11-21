美F-35B戰機再落日「加賀號」準航艦 這次魚鷹機也跟著上甲板

美軍陸戰隊第242戰鬥機攻擊中隊的F-35B戰機，10月下旬在日本自衛隊年度綜合演習中，創下4架同型機同步落至加賀號準航艦甲板上的新紀錄。（美軍DVIDS網站）

〔記者陳治程／綜合報導〕日本防衛省持續推動「出雲級」2艘直升機護衛艦的改裝工程，其中，「加賀號」去年赴美完成戰機起降驗證後，今年已在多場演訓中投入演練，強化海上戰力。近期，美軍官方照片顯示，這艘準航艦在上月的自衛隊年度演習中再度現身，更一次迎來4架美軍陸戰隊的F-35B戰機、1架魚鷹旋翼運輸機上甲板，穩步提升艦載機部署能量。

可見陸戰隊4架F-35B戰機，同時停在加賀號準航艦的頭尾和中段甲板上。（美軍DVIDS網站）

軍聞網站「Naval News」19日報導指出，這項任務發生在日本自衛隊上（10）月下旬展開的年度綜合演習（ANNUALEX）中，期間，美軍陸戰隊的4架F-35B戰機自「的黎波里號」（LHA 7）兩棲突擊艦起飛，成群落至加賀號準航艦甲板上，再創該艦戰機部署數量新記錄。

美國海軍一架CMV-22B魚鷹運輸機，當天也同步實施落艦，留下該機在加賀號甲板上的「第一次」。（美軍DVIDS網站）

此外，美國海軍的CMV-22B「魚鷹」（Osprey）傾斜翼運輸機，也在此同場演訓的加賀號上現蹤，報導寫道，這是美軍運輸機首次登陸日本自衛隊的航艦甲板。

「加賀號」（DDH-184）為日本海上自衛隊出雲級直升機護衛艦的2號艦，艦體構造近似他國兩棲突擊艦，滿載排水量約2萬7千噸；而為提升海自航空作戰能力、應對區域情勢，該級艦在2021年啟動改裝工程，而加賀號也已在去（2024）年赴美，完成F-35B戰機起降驗證，跟上首艦出雲號，初具高速定翼機部署能力，並在今（2025）年英國海軍「高桅行動」任務期間，再度驗證同型機起降。

今年8月參與英國皇家海軍「高桅行動」期間，演練美、英軍F-35B戰機起降的加賀號準航艦。（日本海上自衛隊X帳號）

綜合官方公開資訊，「加賀號」目前已改裝方形艦艏、鋪設甲板耐熱塗層，同時更新標線和夜航導引指示燈等，預計明（2026）年再進港接受內部改裝，並裝備「聯合精確進場暨著陸系統」（JPALS），在後（2027）年正式轉型輕航艦，建構戰機全天候部署、起降條件。

