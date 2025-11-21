中日關係緊張 美國馬上通過軍售日本數百枚戰機用炸彈

圖為掛載於美軍F-15E戰機的GBU-39系列炸彈。（美聯社檔案照）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕中日關係陷入緊張，與此同時，美國國務院19日則發出通告，指出已批准向日本出售價值約8200萬美元（約新台幣25.7億）的223枚各式戰機炸彈，並向國會備查。

美國國家安全合作局（DSCA）公告，本次將出售日本120枚GBU-39小直徑炸彈、28枚GBU-53破風者炸彈、54套聯合直接攻擊彈藥套件、24枚MK-82型500磅通用炸彈、30枚MK-84型 2000磅通用炸彈及21枚1000磅炸彈，此外還有相關技術、後勤等服務。

請繼續往下閱讀...

DSCA表示，此次軍售在提升主要盟友的安全，透過為日本空自戰機提供先進遠程打擊系統，提升日本應對威脅的能力。

日本首相高市早苗先前在質詢時，針對台灣有事的發言引起中國強烈反彈，中國更是祭出一連串的反制行動。不過根據日媒報導，高市早苗21日接受訪問時表示，自己對於中日戰略互惠的整體方向「立場沒有任何改變」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法