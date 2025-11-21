我F-16V「蝮蛇之盾」電戰莢艙整合落後 梅復興：空軍或可另尋他案

兩架美國空軍用以測試諾格AN/ALQ-257「蝮蛇」整合電戰系統（IVEWS）的F-16C Block 50戰機，該系統目前已納入美軍明年預算，首批預計72架部署中東的同型機。（諾斯洛普．格魯曼官網）

〔記者陳治程／台北報導〕我國F-16V戰機的ALQ-184電戰莢艙性能不敷使用，空軍也有意為其購置新電戰系統，但延宕至近期才傳出軍方決議更新ALQ-254莢艙；有軍事專家指出，該系統曾被評估具經濟性但升級受限，今日更披露該型號至今仍未解決雷達整合問題、生產落後，未能如ALQ-257將在明年部署中東，期望空軍能向大眾適當說明，以彰公信。

長期研究台灣軍事合作的軍事專家梅復興指出，L3harris公司的外ALQ-254（V）1外掛電戰莢艙，是由內置版本衍生而來，而該系統曾在2022年接受美國Dayton Aerospace公司評估，認為整體具備成本優勢、交貨快，但性能和升級裕度上不及諾格ALQ-257、貝宜系統Storm EW等提案。

請繼續往下閱讀...

美國L3harris公司的AN/ALQ-254（V）1「蝮蛇之盾」外掛電戰莢艙。（L3harris公司官網）

而他在向美方官員了解後，得知該系統目前尚未克服與AN/APG-83雷達的共通性整合（interoperability）及測試問題、兩套系統目前仍會互相干擾，這也正是我國66架F-16C/D Block 70戰機交付落後、甚至可能跳票的關鍵因素，坐實空軍參謀長李慶然日前在國防委員會備詢時提及的「系統整合」問題。他認為，這部分情形應由空軍向大眾適當說明，以彰公信。

相較之下，梅復興補充，美國空軍選定的諾格ALQ-257電戰系統，至今已在2架F-16 Block 50型機上，完成超過200架次、300小時以上的作戰測評飛行測試，驗證「單機目標提示定位」（cueing/geolocation）及「高功率寬頻干擾」能力，確認無干擾相容AN/APG-83雷達；更重要的是，美空軍目前已用緊急戰備需求（UON）名義，規劃明（2026）年升級72架同型機，後（2027）年部署中東。

軍事專家梅復興指出，空軍當年抉擇的兩套電戰系統，如今在性能、期程上已有落差，除建議軍方予以說明外，也不妨務實考量「其他可行方案」。圖為美空軍測試IVEWS電戰系統的F-16C戰機。（諾斯洛普．格魯曼官網）

梅復興總結認為，上述兩系統發展至此，已不難看出AN/ALQ-257已是美空軍F-16戰機的新型制式電戰裝備，而我國當年會選擇AN/ALQ-254系統，或許是出於期程及成本考量，但如今後者的發展出現落後，且性能恐在2028、2029年交貨後「過時」，他認為，空軍和國防部顯然有必要向大眾說明，針對此關鍵議題提出足以讓國人信服的說明與佐證。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法