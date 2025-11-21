【影】能打中1英鎊硬幣的「龍火」雷射武器量產 2027年交英海軍部署

DragonFire is a laser directed energy weapon designed and built entirely in the UK.



It can hit a target the size of a £1 coin from a kilometre away, costs only £10 a shot, and just successfully took down a high-speed drone during testing.



Read more https://t.co/Am3bp03VYq pic.twitter.com/Edc0lFnCKG — Ministry of Defence （@DefenceHQ） November 20, 2025

〔記者陳治程／綜合報導〕英國國防部20日表示，其研發的新一代雷射導能武器「龍火」（DragonFire）現已委由廠商生產，首批裝備預計後（2027）年交付英國皇家海軍，加速強化水面艦防空打擊能力，不管是高速無人機甚至是1英鎊硬幣，皆能以高能雷射光束精準命中目標。

英國國防部表示，目前已授予MBDA英國分公司（MBDA UK）一紙3.16億英鎊的生產合約，為其展開「龍火」（DragonFire）雷射武器系統量產，全案原訂2032年交付英國皇家海軍（Royal Navy），最新規劃則提前5年，也就是後（2027）年交軍，並部署至海軍「45型」（Type 45）驅逐艦上，有效強化水面艦隊的防空及反無人機能力。

英國先前測試「龍火」雷射導能武器的實際畫面。（英國皇家海軍官網）

此外，「龍火」在近期在英國赫布里底（Hebrides）靶場的最新一輪測試中，成功追蹤並擊落時速高達650公里的小型無人機，英國防部強調，該目標的移動速度相當於一台行駛中的一級方程式賽車（F1），順利完成其首次的「超視距」（above-the-horizon）射擊驗證。

「龍火」是由英國國防科學與技術實驗室（DSTL），聯合歐洲MBDA等國防科技廠商開發的雷射導能武器，其最大優勢在於能以單發10英鎊（約新台幣399元）的操作成本，高效摧毀原以一發數萬元飛彈才能擊落的無人機等空中目標，深具作戰效益。

圖為「龍火」雷射武器原型。該系統最大優勢在於能以單發10英鎊的低廉成本取代高價飛彈，有效擊落無人機等空中高速小型目標，提升作戰儎台的防空能力。（MBDA官網）

值得一提的是，英國政府目前已將雷射導能武器（Directed Energy Weapon）納入《國防戰略檢討》（SDR）之中，作為主導國防產業成長的關鍵案例。

