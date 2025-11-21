無人版Su-75 Checkmate首度曝光！俄羅斯拚「忠誠僚機」市場

俄羅斯蘇愷設計局在2025杜拜航展展示了無人版Su-75 Checkmate戰機模型，其機身標號為「750」，展示了經修改的機翼與後機身構型。（圖擷取自X平台@Michael

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據軍事媒體《Army Recognition》報導，俄羅斯蘇愷設計局（Sukhoi）在2025杜拜航展上，首度展示了經過改良的Su-75 「Checkmate」匿蹤戰機無人機版本模型（Checkmate 為象棋術語，意指逼迫對手無路可逃）。儘管目前開發進度與原型機時程仍有不確定性，此次展示顯示俄方仍持續推動該計畫。

報導指出，這款標記為「750」的無座艙模型，展示了最新的無人機構型，其機翼與後機身均經過重新設計，以區別於有人駕駛版本。這是自2021年首度公開以來，Su-75無人衍生型最完整的一次展示。

儘管俄方代表拒絕透露具體規格，但分析指出，在全尺寸原型機仍未問世的情況下，俄羅斯持續依賴航展曝光來維持計畫熱度。目前，無論是有人或無人版本，都仍是該計畫敘事的核心，顯示該計畫對外部投資或出口興趣的依賴程度。

一機三吃 鎖定「忠誠僚機」角色

蘇愷計畫將Su-75打造為一個模組化家族，包括單座匿蹤戰機、雙座教練／打擊機，以及全無人的「忠誠僚機」版本。這種設計允許工廠在共用機身與航電基礎上，適應不同的任務需求。無人版Su-75被定位為能延伸感測範圍、執行偵察或深入高風險區域投射武器的平台。

據報導，此次展示也反映了俄羅斯發展「忠誠僚機」的野心，該領域還包括S-70「獵人-B」（S-70 Okhotnik B）等計畫。然而，受制裁影響，俄羅斯取得晶片與精密機械受限，Su-75的發展受到制約。儘管業界暗示首架原型機可能在2026年初進行測試，但此次航展的展示更多是象徵俄羅斯參與全球無人空戰競賽的意圖。

