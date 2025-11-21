賴總統點將》曾是最年輕的陸軍少將 劉暐欣中將升任八軍團指揮官

花東防衛指揮部指揮官劉暐欣中將（前排左），在此次花蓮救災任務中表現傑出，月底將升任陸軍八軍團指揮官。（圖：取自軍聞社）

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部在11月底有規模相當大的一波將領調動，國軍5大作戰區就有3個作戰區的指揮官異動，而這一波的將領調動當中，又以花東地區的將領異動頗受矚目，由於此次投入大規模兵力協助花蓮救災丶表現獲得各界讚揚肯定，花東防衛指揮部指揮官劉暐欣中將丶陸軍台東指揮部指揮官孫進德少將，以及花東防衛指揮部政戰主任梁庭蔚上校，都獲得高升及晉任的肯定。

梁庭蔚在10月底已經先行調任為陸軍航特部政戰主任，並晉任為陸軍少將。接下來，劉暐欣中將本月底將調任為陸軍八軍團指揮官（兼任國軍第四作戰區指揮官），孫進德少將則將進入國防部，承接任務困難度極高的國防部國會處長（國防部政務辦公室公共事務處長）職務。

陸軍官校80年班的劉暐欣，104年的7月在晉升少將後，當時是現役將官中，畢業年班最年輕的一位。（資料照）

劉暐欣是陸軍官校80年班畢業，他在部隊的各個職務表現優異亮眼，很早就冒出頭來，民國104年的7月，劉暐欣以擔任陸軍542旅旅長的職務獲得晉任為陸軍少將，當時年僅46歲，也是當時現役將官中，畢業年班最年輕的一位，成為被媒體爭相追逐採訪的焦點。

擔任542旅旅長時，劉暐欣也同時兼任漢光31號演習國防戰力展示部隊的訓練組組長，負責地面部隊閱兵和分列式的訓練任務。他說，整合三軍部隊的工作交給542旅執行，代表上級肯定542旅執行任務，所有官兵都很享受訓練的過程。

梁庭蔚在擔任陸軍花防部政戰主任期間（右一），協助救災表現獲得各方肯定，10月底已調任為陸軍航特部政戰主任，並晉任為陸軍少將。（資料照，記者游太郎攝）

對於軍旅生涯，劉暐欣說，每個工作都有辛苦的一面，在工作職務上，不論年齡，只要具備充分軍事技能，配合個人領導統御特質，各項工作都可以順利推動。

劉暐欣在交卸542旅旅長之後，歷任北測中心指揮官丶六軍團參謀長丶陸軍司令部後勤處長等職，112年8月升任為六軍團副指揮官，並於同年年底晉任為陸軍中將，隔年也就是113年9月調任為花東防衛指揮部指揮官至今，今年在花蓮救災任務上協助總協調官季連成處理官兵調度救災，成效獲得各界肯定。

孫進德少將（右前）在擔任台東指揮部期間，帶領幹部到車城福安宮開基福德正神祖廟參香。（圖：取自車城福安宮開基福德正神祖廟臉書專頁）

