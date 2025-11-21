反無人機可變運動項目 日本購義大利M4 AI霰彈槍打無人機搞飛靶射擊

貝瑞塔公司旗下的貝奈利公司，已獲日本防衛省M4半自動霰彈槍訂單，用於防禦無人機。（圖取自Beretta）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕外媒報導，日本防衛省9月已向義大利運動槍枝製造商貝奈利（Benelli）武器簽署合約，採購以M4半自動霰彈槍發展的「M4反無人機衛士」（M4 A.I. Drone Guardian）系統，射程可達50公尺甚至100公尺距離，可望讓單兵對抗無人機能與飛靶射擊運動一樣可訓練、培養。

軍聞網站「Defnece Blog 」報導，由貝奈利公司官方推出的「M4反無人機衛士」系統，透過修改過槍管的扼流裝置（choke），讓彈丸能在50公尺或更遠的距離仍能保持足夠的速度與動能。

該公司表示，「M4反無人機衛士」系統有效接戰距離為50公尺，最大接戰距離約100公尺。而瞄準方式除了傳統機械式照門與準心，也可安裝Steiner製造的MPS微型內紅點瞄準裝置，或其他射手慣用的光學裝置。

目前M4半自動霰彈槍推出18.5吋與26吋兩種不同槍管長度版本，重量分別為3.9公斤與超過4公斤；18.5吋版本用於一般野戰部隊的自衛，而26吋版本則著重於資產防護，同時鎖定警用執法領域。這種動能武器和採用干擾的「軟殺」系統相比的最大優點，在於能夠攔截完全自主的無人機與滯空徘迴彈藥，即便無人機具有加強抗干擾功能也完全無效。不過，缺點則是防禦的反應時間極為短暫，並且尚未有可靠的配套偵測與追蹤能力。

