軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

印度國產「光輝」戰機 杜拜航空展示範飛行墜毀

2025/11/21 19:11

印度一架光輝戰機墜毀在阿勒馬克圖姆國際機場。圖為20日示範飛行的同型號戰機。（法新社）印度一架光輝戰機墜毀在阿勒馬克圖姆國際機場。圖為20日示範飛行的同型號戰機。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕印度一架國產「光輝」（Tejas）戰機今（21日）在杜拜航空展「示範飛行」時，不幸發生事故墜毀，目前還不清楚是否有人員傷亡。

《美聯社》報導，這起事故發生在當地時間下午2點10分左右，當時一架光輝戰機在為觀眾示範飛行時墜毀，隨後一道黑煙出現在阿勒馬克圖姆國際機場（Al Maktoum International Airport）上空，警報聲也隨之響起。

目前尚不清楚飛行員是否有順利彈射，或者有無觀眾遭到波及。

