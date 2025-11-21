限制級
印度國產「光輝」戰機 杜拜航空展示範飛行墜毀
印度一架光輝戰機墜毀在阿勒馬克圖姆國際機場。圖為20日示範飛行的同型號戰機。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕印度一架國產「光輝」（Tejas）戰機今（21日）在杜拜航空展「示範飛行」時，不幸發生事故墜毀，目前還不清楚是否有人員傷亡。
《美聯社》報導，這起事故發生在當地時間下午2點10分左右，當時一架光輝戰機在為觀眾示範飛行時墜毀，隨後一道黑煙出現在阿勒馬克圖姆國際機場（Al Maktoum International Airport）上空，警報聲也隨之響起。
目前尚不清楚飛行員是否有順利彈射，或者有無觀眾遭到波及。
More visuals coming for Indian HAL Tejas fighter jet crash at Dubai Air show. pic.twitter.com/mKoG7pXt3i— Horizon Watch （@Horizonwatchs） November 21, 2025
