中國出動26機艦擾台 12架次軍機逾線活動

〔記者方瑋立／台北報導〕國防部今（22）日公布，自昨（21）日上午6時起至今上午6時止，偵獲中共軍機18架次、軍艦7艘及公務船1艘，持續在台海周邊進行活動。其中有12架次軍機逾越了台灣海峽中線，並進入台灣北部的空域及西南防空識別區。

國防部示意圖顯示，第一波共機活動時間為昨上午7時40分至下午2時55分，出動了8架次主戰機，其中2架次逾越海峽中線。

第二波共機活動時間則為上午9時10分至晚上8時10分時，出動10架次主、輔戰機及無人機，其中全數逾越中線在我西南空域活動。

另外，國軍也偵獲海上共艦7艘、公務船1艘，持續在台海周邊活動

國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

