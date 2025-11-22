泰「卻克里王朝號」航艦接收無人機 將轉型無人機航艦

泰國皇家海軍近日接收首架「MARCUS-B」垂直起降（VTOL）偵察無人機，並將部署於航空母艦「卻克里王朝號」（CVH 911）。（圖取自X@project_omnis）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕泰國皇家海軍近日接收首架「MARCUS-B」垂直起降（VTOL）偵察無人機，並將部署於航空母艦「卻克里王朝號」（CVH 911），這是自2006年AV-8S戰機退役後，該艦首度搭載無人機和固定翼飛機，該艦過去長期依靠S-70B直升機。

軍聞網站「Naval News」報導，「MARCUS-B」是由泰國「海軍研究與發展辦公室」（NRDO）與多家民間企業合作研製最新改良型號，其是根據全稱「海事空中偵察無人載具系統」（MARCUS）系列改良而來；該機長2.8公尺，翼展4.8公尺，最大起飛重量約50公斤，巡航速度約50至70節（時速92至130公里），飛行高度上限為海拔5公里，最大特點為具備垂直起降能力。以及配備光電及紅外線感測器、先進資料鏈和「指管通資情監偵」（C4ISR）系統，此外，也可按任務需求選擇不同掛載，具優異多元任務能量。

報導指出，「MARCUS-B」繼去年在測試中展現可靠性能並獲得認證後，已於今年交付首架量產機型，後續則可望在獲得批准預算後正式啟動量產。而泰國皇家海軍也研擬透過引進各型無人機，將「卻克里王朝號」改造成無人機航艦，藉由整合無人機操作能力展任務彈性，未來則可望擴大引入低成本的無人系統，維持航艦投射戰力。

此外，泰國皇家海軍也宣布，已於11月與法國泰雷茲（Thales）公司及泰國UCS公司簽約合作，為「卻克里王朝號」進行為期15個月的延壽工程，針對其「整合式儎臺管理系統」（IPMS）進行替換與升級，未來該艦可望繼續服役至2030年代，繼續承擔泰國海軍戰力中堅。

