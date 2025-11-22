不只自衛隊 美陸戰隊欲將與那國島打造第一島鏈戰略核心

圖為「堅定之龍2025」演習期間，美軍陸戰隊向與那國島輸送物資。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕與那國島距台灣僅110公里，為加強西南諸島防禦，日本陸自於2016進駐160人的沿岸監視隊，後續又進駐電戰部隊，未來還預計部署飛彈，空自則成立20人規模的警戒管制雷達部隊。現在，美國陸戰隊更計畫將與那國島打造戰略樞紐，並於「堅定之龍2025」演習中向該島輸送物資進行驗證。

軍聞網站「Naval News」報導，美軍陸戰隊計畫將日本最偏遠的離島與那國島打造為其「第一島鏈」戰略核心，往返運送醫療物資和災害應變設備。陸戰隊第12近海後勤營曾於今年「堅定之龍2025」演習進行初步作戰能力驗證，該營向島上部署了野外訓練裝備，以支援演習任務。第3海軍陸戰隊遠征軍官員表示，初步演習包括戰鬥傷者撤離和急救。

報導指出，陸戰隊於演習部署的物資包括貨櫃、冷藏設備和飲用水。物資被卸載到島上，並運往位於島上的日本自衛隊與那國島營地。陸戰隊於2天內輸送了18個20呎標準貨櫃、兩個水櫃和一個40呎的冷藏貨櫃。

除此之外，陸戰隊還進行第二次運輸任務，該任務於演習後的兩個月才結束，期間一艘民間承包商駁船像與那國島營區運送「人道主義援助和災害響應」（HA/DR）設備

報導進一步說，美日還在上月底舉行年度離島防災演習，期間第1陸戰隊航空聯隊的CH-53E「超級種馬」直升機在與那國島降落，並首次建立「前進械彈油料補給點」（FARP）該前線武器補給站（FARP）由沖繩空運至與那國島，途中由KC-130J進行空中加油。建成後，該FARP可為CH-53E「超級種馬」直升機進行空中加油。

報導指出，在作戰行動中，與那國島可作為前線加油點，用於向台灣運送裝備和部隊，它也可作為F-35B戰機的備用機場，因為與那國島擁有現成的港口和跑道。中國先前媒體曾報導，陸戰隊和自衛隊正在全日本擴建港口和跑道，以容納包含與那國島在內的多個日本島嶼緊急起飛的F-35B。

報導分析，陸戰隊在與那國島的存在，可利用海馬士多管火箭系統和NMESIS反艦飛彈建立區域距止，阻止解放軍海軍進入太平洋。

