美空軍啟動新世代運輸機計畫 預計2038年服役 C-5、C-17掰掰

美國空軍近日進一步釋出「新世代空運平台」（NGAL）計畫時間表，預計2038年起開始部署新一代運輸機，用來取代C-5、C-17運輸機。圖為「風行者」（外）與C-17機身比較示意圖。（圖取自Radia）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國空軍近日進一步釋出「新世代空運平台」（NGAL）計畫時間表，預計2038年起開始部署新一代運輸機，用來取代C-5、C-17運輸機，潛在採購數量多達274架。

因應美國空軍計畫，各方勢力已摩拳擦掌，其中美國新創公司「Radia」就為此正建造史上最大軍用運輸機「風行者」（WindRunner），可裝載4架戰機，獲最多12架直升機，貨艙空間是目前C-7運輸機的7倍。

軍聞網站「Air & Space Forces Magazine」報導，美國空軍機動司令部表示，將在約13年後開始部署新型戰略運輸機，但預計C-5和C-17運輸機仍需分別服役20年和50年。這兩款現役運輸機將以1:1進行汰換，這意味著空軍計劃在未來五十年內採購274架新型大型貨運飛機。

美國空軍目前有52架C-5M超級銀河運輸機和222架C-17環球霸王運輸機，根據美國空軍時間表，為達成1:1汰換，空軍機動司令部每年需要購買7.4架NGAL運輸機，速度大致相當於空軍B-21轟炸機的採購。相較之下，美國空軍每年採購15架KC-46加油機。

報導指出，考慮到C-17運輸機還有50年的服役期，它幾乎肯定需要進行延壽升級改造（SLEP）；而C-5運輸機已於2010年段進行大規模升級，但尚不清楚該次升級是否能讓C-5運輸機繼續服役20年。當時的升級將所有C-5B和部分C-5A升級為C-5M配置，更換了發動機和航空電子設備，並對飛機進行了結構加固。

不過，這項耗資100億美元的、歷時10年的升級計畫並未滿足空軍對C-5運輸機的可靠要求。空軍目前正推進所謂的「55%」計畫，即將C-5的任務可用率從約48.5%提升至55%。當時，C-5M的升級預計能使其任務可用率達到70%以上。

目前，美國空軍已發布相關招標公告，並期望將C-5M到2045年可以使用，C-17A則延長到2075年。

