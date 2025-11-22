自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

印度國產「光輝」戰機航展墜毀影像曝 飛行員不幸殉職

2025/11/22 11:25

印度國產光輝戰機在杜拜航空展中不幸墜毀，飛行員確認殉職。（路透）印度國產光輝戰機在杜拜航空展中不幸墜毀，飛行員確認殉職。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕印度1架國產的「光輝」戰機21日在杜拜航空展飛行時墜毀，機上1名飛行員確認殉職，這是光輝目前已知的第2起墜機事件，首起是發生在2024年印度境內的演習中。

據《路透》報導，和家人一起去參觀杜拜航展的瓦里亞（Jignesh Variya）透露，這架光輝戰機在繞場2、3圈後就突然俯衝，雖然一度恢復平飛狀態，但飛行高度仍然持續下降，最終在當地時間下午2時15分許摔落地面。

光輝戰機是印度斯坦航空（Hindustan Aeronautics）製造的第4.5代戰鬥機，使用奇異公司的引擎，印度空軍已成立調查小組釐清墜機原因，奇異方面承諾會全面配合。

相關影片請見︰

