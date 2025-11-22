【影】日本ATLA揭「忠誠僚機」測試畫面 已驗證過「5機編隊飛行」

〔記者陳治程／綜合報導〕面對未來空戰轉向「有－無人」協同作戰的架構，美國現正積極測試搭配有人戰機的「忠誠僚機」，而歐、亞多國也跟進研發，竭力在無人機方面迎頭趕上；其中，日本防衛裝備廳（ATLA）20日表示，旗下航空研究所研發的戰術無人機縮比例原型目前已試飛，甚至驗證過「5機編隊」，展現新興領域的最新科研成果。

日本防衛裝備廳的協同作戰無人機縮比例原型機升空實況。（日本速霸陸公司官網）

防衛裝備廳指出，由該廳航空研究所負責的協同作戰無人機（CCA）研發計畫，主要包含自主航行技術、遠端遙控技術兩大項，而其委託日本速霸陸（Subaru）製造的CCA原型機，在7月交付後的過去四個月內，先是搭配一架有人直升機，驗證了「模擬任務機動」，更進一步驗證了「5機編隊」的飛行測試，並蒐集到相關數據，成為後續系統精進的基礎。

請繼續往下閱讀...

日本防衛裝備廳鑽研協同作戰無人機的兩大關鍵技術，分別為最佳路徑生成技術及有人機協同作戰技術。（擷自防衛裝備廳官方報告）

根據航空研究所規劃，整項計畫除目標掌握協同作戰無人機具備任務導向的路徑生成能力，在獲得任務條件後，就能以此規劃並選擇最佳航路；遠端遙控技術方面，則透過導入擴增實境（Augmented Reality, AR）和語音控制技術，擺脫過往使用觸控螢幕操控無人機的方法，顯著降低飛行員的工作負荷。

值得一提的是，和防衛裝備廳搭檔的速霸陸並非唯一投入CCA的民間廠商。軍聞媒體「詹氏防務」（Janes）去（2024）年底曾報導指出，現為英日義「全球空戰計畫」一員的日本三菱重工，也正在研發兩款搭配新一代戰機的協同作戰無人機，不過該儎台目前尚在概念設計階段，並未如速霸陸的原型機一樣升空展開驗證。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法