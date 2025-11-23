自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

美軍水下戰力再升級 第25艘維吉尼亞級「麻薩諸塞號」交付

2025/11/23 11:42

由杭亭頓．英格爾斯工業（HII）建造的維吉尼亞級核動力攻擊潛艦「麻薩諸塞號」（SSN 798）已正式交付美國海軍。畫面右下角可見海豚伴游。（圖取自HII官網）由杭亭頓．英格爾斯工業（HII）建造的維吉尼亞級核動力攻擊潛艦「麻薩諸塞號」（SSN 798）已正式交付美國海軍。畫面右下角可見海豚伴游。（圖取自HII官網）
〔編譯陳成良／綜合報導〕美國潛艦建造產能持續推進，軍事媒體《Naval News》報導，美國造船巨頭杭亭頓．英格爾斯工業（HII）宣布，其紐波特紐斯造船廠（NNS）已正式將維吉尼亞級（Virginia-class）核動力攻擊潛艦「麻薩諸塞號」（USS Massachusetts, SSN 798）交付給美國海軍。這是該造船廠交付的第12艘同級艦，象徵著美軍水下艦隊的持續擴充。

「麻薩諸塞號」是HII與通用動力電船公司（General Dynamics Electric Boat）合作協議下建造的第25艘維吉尼亞級潛艦。該艦不僅是美軍最新戰力，也是美國海軍史上第5艘以「麻薩諸塞州」命名的軍艦。

在交付儀式上，紐波特紐斯造船廠總裁威爾金森（Kari Wilkinson）強調了產能的重要性：「在完成嚴格的海上測試後交付麻薩諸塞號，是我們團隊今年達成的重要里程碑。」她指出，造船廠正堅定不移地執行「加快潛艦建造速度」的計畫，並將此次交付視為實現整體目標的具體進展。

為了完成這艘複雜的核動力潛艦，來自紐波特紐斯與通用動力電船的造船工人總數超過1萬名，此外還有全美數千家供應商提供關鍵零件與支援，僅麻薩諸塞州當地就有超過20家廠商參與了供應鏈。

「麻薩諸塞號」於2023年5月舉行擲瓶命名儀式，由知名科技界女性領袖、「Lean In」創辦人暨前Meta營運長桑德伯格（Sheryl Sandberg）擔任贊助人。作為美軍現役主力，維吉尼亞級潛艦設計用於執行包括反潛、反艦、特種作戰支援及情報收集等多樣化任務，以取代舊型的洛杉磯級潛艦。

