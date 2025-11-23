美NGAL新運輸機還要等 外媒估C-17A運輸機最久得服役80年

美國空軍C-17A運輸機可能得拚老命，服役62至80年才能徹底交棒。（法新社檔案照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國空軍計畫推動「新世代空運平台」（NGAL），預計2038年起開始引進新型運輸機，逐步取代現役的C-5、C-17A運輸機，不過，外國軍聞網站「戰區」（The War Zone）報導，由於美軍計畫先汰換C-5運輸機，從1995年起服役的C-17A「環球霸王III」，到2075年時已服役80年，即使是2013年服役的最後一架C-17A，也得撐62年。

「戰區」21日報導，空軍機動司令部18日發布戰略備忘錄，描述未來的空運機隊藍圖，其計畫從2040年代起，用「新世代空運平台」（NGAL）逐步取代現役的52架C-5M和222架C-17A運輸機。這份備忘錄預估，第一架NGAL將在2038財年開始生產，預計2041年達成初始作戰能力。

這份文件陳述，未來NGAL將以「1換1」方式，先取代C-5M運輸機，等到2045年全數退役後，再逐步取代C-17A運輸機，直到2075年為止，並強調不間斷的跨作戰區域空域能力，對於全球作戰至關重要。

請繼續往下閱讀...

不過，報導指出，C-5M、C-17A運輸機都已經停產，由於C-17A運輸機於1995年開始投入使用，若以此推算，第一架服役的C-17A運輸機，將服役80年，即使是2013年服役的最後一架C-17A運輸機，屆時也將服役62年。

雖然C-17A運輸機是否因過於老舊，或者NGAL量產加速而更早退役，尚不得而知，但這篇報導警告，從美國2021年自阿富汗撤軍、2022年俄羅斯入侵烏克蘭、2023年起中東的各種突發事件，都顯見C-17A運輸機重要性，美國空軍究竟如何得到C-17能夠服役到2075年的結論，目前尚不清楚。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法