在烏克蘭表現突出的光纖無人機夠好用 美國FBI也想買

烏克蘭武裝部隊操作的光纖無人機，可以克服被干擾、地形限制等劣勢條件。（歐新社檔案照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕無人機在烏俄戰爭中一躍成為戰場要角，在干擾技術愈趨成熟後，可克服干擾與地形限制的光纖無人機獲得重用。外國軍聞網站報導，除了軍事用途，負責美國情報、安全與執法的聯邦調查局（FBI），對於光纖無人機表露興趣，並已向廠商提出徵詢資訊，藉此籌獲合適的機種，進而打擊犯罪。

根據外國軍聞網站《戰區》（The War Zone）21日報導，聯邦調查局日前發布徵詢資訊，主要了解廠商提供合適無人機的能量。這份徵詢資訊提到，無人機系統在應對各種事件、處理現場等諸多方面都有相關應用，因此正徵求光纖無人機、射頻控制無人機（radio-frequency-controlled drones）等兩種機種。

這篇報導提到，比起無線射頻無人機，光纖無人機的優勢在於難以被干擾，因為無線控制的無人機在建築物、封閉空間，以及視線受阻、控制器距離無人機支監有許多障礙物情況下，操控起來會面臨巨大挑戰，這是光纖無人機不存在的問題。

不過，光纖無人機也存在機動性不如無線操控機種、光纖容易纏繞其他物品與斷裂，以及必須用一部分寶貴的酬載重量、能源，用來攜帶可能長達數英里的光纖線軸。

對於聯邦調查局而言，可以在行動前採用無人機收集情報，確定嫌犯藏身處及執法人員需要進入的建築物，並且對特定區域、犯罪現場進行全面監視，藉此增加對現場的掌握與安全；此外，雖然從公開資訊無法確認這些無人機的確切用途，但美國執法部門也曾用無人載具執行攻擊任務。

