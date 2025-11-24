反制系統要「接管」敵無人機？ 產業界發聲：應對科技快速演進要有解

無人機與反無人機系統發展成為矛與盾對決。圖為海巡署使用無人機進行監控岸際狀況。（資料照，海巡署提供）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國政府計畫斥資逾百億元建置反無人機系統，且計畫引進以色列的獨特「接管」（Take over）性能，據了解，此案由行政院國土辦規劃，由各廠商提供各式設備給中科院整合，藉此強化關鍵基礎設施反無人機能力。但知情產業界人士指出，此案須在明年1月底前完成驗收，不僅時程太趕，且面對演進速度相當快的無人機技術，如何適時更新公版規格也將是問題。

行政院各部會在國土安全辦公室規劃下，本月由中科院協助舉辦「關鍵基礎設施無人機反制系統需求說明會」，針對小型的第一、第二級商用無人機襲擾衍生安全問題時，透過合適系統予以反制。其中包括電磁干擾、接管、誘騙等方式組合運用。媒體報導，政府機關期盼要求相關系統，必須具備破解中國大疆無人機獨有的「OcuSync」通訊協定性能。

知情產業界人士今日表示，除了「接管」功能以外，招商流程本身也值得討論，國土辦規劃各家廠商提供雷達、干擾設備給中科院整合，並走共同供應契約的方式，使各家廠商產品送至中科院，進行功、性能的認證，若通過，就能納入共同供應契約，讓買家點選採購。

他指出，首先，無人機反制系統屬於須高度客製化的裝備，若以共同供應契約處理，本身是否具有風險？其次，就他了解，此案須在明年1月底完成驗收，時程相當趕，若衍生維修時效、履約爭議該如何解決？

這名人士接著說，此案由中科院負責整合，但要整合不同廠商的各種產品，若遭遇系統故障，責任如何歸屬，恐怕變得相當複雜；最後，在無人機技術演進快速之時，若採公版方式處理反制系統，要如何適時更新？都還要繼續釐清。

