確保「空軍一號」妥善 空軍斥資2.85億委託華航維護

〔記者涂鉅旻／台北報導〕負責總統國內、短距離國際飛航任務的波音737-800客機，又被稱為「空軍一號」，由空軍松指部官兵負責操作。根據國軍今日發布於政府採購網的決標資訊，空軍以「民用型客機委商維護」名義，委託華航執行總統專機的維護工作，總金額約2.85億元，確保「空軍一號」後年至2028年6月底期間，能夠妥善無虞地執行各項任務。

根據政府採購網今日刊載的決標公告，空軍司令部採限制性招標方式，執行「民用型客機委商維護」招商，預算為2億8645萬3000元，最終由華航以2億8576萬3300元得標，全案將自後年元旦執行至2028年6月30日止。

在此之前，華航曾於2022年10月得標同項招標案，當時是從2023年元旦執行至2026年底，得標金額為2億8576萬3300元。而國防部明年度預算書也顯示，空軍有一筆持續執行至2028年的「B737-800型機委商維護」採購案，尚有2億餘元預算待執行。

被稱為「空軍一號」的現役總統行政專機，是自波音737-800貨機改裝而成，2000年3月成軍迄今，機身編號「3701」，也是我國史上第七代的總統專機，也是當時以波音737-800為專機的全球首例。這架飛機由空軍松指部人員操作，但委託擁有同型機的華航進行維護，主要供總統國內搭乘用，也曾有飛到邦交國帛琉的前例。另外，若總統要搭乘長程跨國航班，則會搭乘華航或長榮派出的專機。

