俄軍活動暴增30％！英艦海峽攔俄艦 國防大臣嗆普廷：我看著你

英國國防部公布空拍畫面，顯示皇家海軍巡邏艦「塞文號」（HMS Severn，圖下方）在英國沿岸水域跟監俄羅斯海軍護衛艦「堅定號」（RFN Stoikiy，圖上方）。（美聯社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕隨著俄羅斯海軍在北大西洋的活動頻率上升，英國國防部23日證實，皇家海軍巡邏艦「塞文號」（HMS Severn），近期在英吉利海峽攔截並監控了一艘俄羅斯護衛艦及其補給油輪。官方數據顯示，過去2年來，俄軍在英國水域周邊的軍事活動增加了30%。

美聯社報導，英國國防部指出，在過去兩週的行動中，「塞文號」全程跟監俄軍「堅定號」（RFN Stoikiy）護衛艦，以及「葉利尼亞號」（Yelnya）油輪穿越繁忙的英吉利海峽，直到兩艦抵達法國布列塔尼（Brittany）外海，才將監控任務移交給北約盟國海軍。除了水面艦艇，英國還向冰島部署了3架 P-8A「海神」（Poseidon）海上巡邏機，強化北約在北大西洋與北極海域，對俄軍潛艦及船艦的偵搜能力。

此次攔截行動發生的時機相當敏感。就在幾天前，英國國防大臣希利（John Healey）才公開指控俄羅斯間諜船「琥珀號」（Yantar）在蘇格蘭外海活動時，竟使用雷射照射前去偵察的英軍飛行員。希利嚴厲譴責俄方行徑「魯莽且危險」，並強調英國已準備好應對任何侵犯領土的行為。

希利19日更直接向克里姆林宮喊話：「我想對俄羅斯和普廷傳達的訊息是，我們看著你（We see you），我們知道你們在做什麼。」對此，俄羅斯駐倫敦大使館反擊稱英國政府是在「煽動軍事歇斯底里」，強調莫斯科無意破壞英國安全。

報導分析，希利選在此刻公布俄軍動態，意在為即將發布的政府預算案鋪路。儘管首相施凱爾（Keir Starmer）承諾因應中、俄、伊朗威脅而增加國防支出，但英國政府目前正面臨數十億英鎊的財政缺口，正陷入增稅與削減開支的兩難局面。

