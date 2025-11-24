航特部為海龍蛙兵物色新快艇 有望納入新一輪特別預算籌購

圖為今年漢光41號演習期間，海軍快速布雷艇搭配陸軍海龍艇出海實施布雷任務，是相對罕見的任務組合。（擷自中華民國海軍官方影片）

〔記者陳治程／台北報導〕作為我國外離島精銳兵力，陸軍「海龍蛙兵」在現今台海巡邏、戒護和快速反應作戰上相當受器重，隨著中國灰色地帶襲擾手段加劇，國軍也對其駐地、編制和任務訓練進行調整，更尋求編裝更新，強化濱海作戰能量。據了解，陸軍今年3月公開徵求新一代突擊快艇後，目前相關採購規劃已送至行政院進行審核，可望納入新特別預算，汰換現役的「海龍艇」。

俗稱「海龍蛙兵」的陸軍特指部兩棲偵察營，現有海龍艇、K85「成功」突擊艇，但前者過去在採購期間因驗收不實，導致實際性能出現落差，影響部隊戰備任務；為此，陸軍近兩年在上網發布公開徵求，為其尋購新型高性能快艇，藉此汰換海龍艇，強化海上突擊能力。而先前有媒體報導傳出，航特部曾評估採購瑞典的「Strb90-N」（又名CB90）突擊快艇，但未獲軍方證實。

儘管海龍艇的後繼艇尚未揭曉，但據指出，此案目前仍在進行中，並已送至行政院進行審核，有望納入總金額上看1.2兆的軍購特別預算，強化濱海作戰能量。

陸軍海龍艇當年被踢爆驗收不實導致性能缺陷，影響兩棲偵察營戰備能力，而在該艇服役15年後，航特部也開始為其尋覓接班人，並有望納入特別預算，強化海上突擊能力。（擷自中華民國海軍官方影片）

海軍今（2025）年8月發佈的漢光41號演習成果影片中，赫然發現海軍快速布雷艇出海執行布雷任務時，竟非搭配海軍陸戰隊，而是由陸軍海龍快艇遂行布雷戒護，這樣的組合是由各作戰區指派，未來類似任務出現時，也可能由海巡單位來實施；但由此可見，未來在台海防衛作戰中，無論是海陸、海龍蛙兵甚至是海巡，都可能會面臨更高戰備需求，確保正規部隊安全。

根據陸軍今年最新公開徵求資訊，海龍蛙兵的「新式高性能快艇」除須以鋁合金打造、至少16人座，且可防7.62公厘彈藥、抗蒲氏8級風力，並在滿載下具備至少40節以上航速、200浬以上航程；武裝部分則要求可配置50機槍、40榴彈槍，以及人攜式防空飛彈、反裝甲武器空間；搭配雙頻艇用通信系統，無線電通訊、可雷射測距的海用熱像儀，以及突擊隊員指管系統等要求，滿足海上監偵戰需。

