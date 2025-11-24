國軍明年起大買5款48750架無人機有進度！ 軍備局27日辦徵商說明會

國防部今年8月在《國防線上》節目中，公布包含FPV（沉浸式）無人機、投彈式無人機、定翼自殺式無人機，以及監偵型無人機等。（資料照，圖片擷取自《國防線上》影片／本報編輯）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部將自明年起向民間廠商採購5款、4萬8750架各式無人機，現已有最新進展。政府採購網公開資訊顯示，軍備局生產製造中心將在11月27日上午10點，在南港辦理徵商說明會，藉此作為機關編定採購計畫運用及參考依據。值得注意的是，這份公開資訊以「沉浸式無人機」等重新命名，與以往的「甲」至「戊」型分類截然不同。

軍備局生產製造中心今日於政府採購網發布資訊顯示，國軍公開徵求廠商，提供「115年沉浸式無人機等5項」等報價單，這5項無人機包括沉浸式無人機、投彈式無人機、中程自殺式無人機、小型自殺式無人機、濱海監偵型無人機等。軍備局生產製造中心將在11月27日上午10點，舉辦徵商說明會，廣邀廠商在26日中午前回覆參加意象。

這份資料陳述，各型無人機都須在國內產製或組裝，且零組件禁用中國製、廠商元件，同時也不允許中港澳廠商或含陸資的廠商等參與。為求保密，參加者還得將智慧型手機等電子器材收繳主辦單位保管，會後才會發還。另外，這個公開詢商資料，僅作為機關編定採購計畫運用及參考，後續正式採購需求與招標文件，則以政府採購網所公告招標資訊及文件內容為主。

「投彈式無人機」採多軸旋翼設計，但體型更大，約當於農用噴灑無人機，其具備掛載較大型彈藥的能力。（圖片擷取自《國防線上》影片）

值得注意的是，比起上回採用甲、乙、丙、丁、戊等命名5型無人機，這次公開資料則列舉5型無人機的名稱，「沉浸式無人機」明年、後年各籌獲7500架、26500架；投彈式無人機明、後年則獲得1020架、3120架。中程自殺式無人機明年引進980架、後年獲得3060架；小型自殺式無人機明年籌獲1340架、後年獲得4520架；濱海監偵型無人機明年350架、後年360架，與先前公告大同小異。

國防部曾在今年8月「國防線上」節目之中，介紹5款新型無人機，沉浸式無人機是多旋翼的FPV，採用撞擊方式引爆炸藥；投彈式無人機一樣是多旋翼設計，但可在定點投放炸彈；中程自殺式無人機、小型自殺式無人機則貌似紅雀無人機，具備遠距攻擊能力；濱海監偵型無人機外觀特殊，像是具備固定翼及尾翼的4軸螺旋槳無人機，鏡頭結合了光學紅外線鏡頭（EO/IR）及雷射測距功能，可提供戰場即時目標監偵能力。

