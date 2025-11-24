專鑽蘆葦叢！烏克蘭「梭魚」無人艇深入濕地 摧毀俄軍補給基地

烏克蘭海軍第40岸防旅先前公布的「梭魚」（Barracuda）無人艇作戰畫面。（影片截圖）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭的水上不對稱作戰能力持續展現驚人成果。軍事媒體《Defense Express》報導，烏克蘭第40岸防旅近期公布一段作戰畫面，顯示其操作的新型「梭魚」（Barracuda）無人艇成功滲透第聶伯河（Dnipro River）錯綜複雜的濕地迷宮，深入俄軍控制的左岸區域，精準摧毀了一處用於存放與部署小艇的後勤基地。

報導指出，這次行動凸顯了烏克蘭無人艇戰術的高度靈活性。第聶伯河的氾濫平原充滿了狹窄的水道與茂密的蘆葦叢，地形極為複雜，即便是有經驗的駕駛員操作有人小艇都難以通行。然而，「梭魚」無人艇憑藉優異的淺水航行性能與精準導航系統，成功在未被發現的情況下穿越這片天然屏障，直抵目標區。

烏克蘭海軍第40岸防旅公布影片顯示，新型「梭魚」（Barracuda）無人艇正穿越水域執行任務。（影片截圖）

烏軍第40岸防旅證實，該無人艇在進入敵控區後，迅速鎖定了一處俄軍船隻集結點並發動攻擊。該基地是俄軍在河流左岸的重要後勤節點，主要用來停放支援部隊調動、維持補給線與執行快速渡河任務的小型快艇。此次精準打擊成功破壞了俄軍這一關鍵運補樞紐。

軍事分析指出，「梭魚」平台的設計特點，在於能勝任大型海上無人艇無法運作的環境，特別是淺水區與狹窄河道。烏克蘭軍方在聲明中強調：「烏克蘭的梭魚無人艇讓敵人無處可藏，再也沒有安全之地。」

為了彌補傳統海軍力量的劣勢，烏克蘭日益依賴高速、配備即時視訊回傳功能的自殺無人艇。這些低成本裝備讓烏軍能以極小的代價，攻擊傳統兵力難以觸及或風險過高的高價值目標。

此外，報導也提及烏克蘭國防部情報總局（GUR）特種部隊近期的另一項戰果，在克里米亞成功摧毀了俄軍一架Ka-27海軍直升機以及多套防空雷達系統，顯示烏克蘭正多管齊下，持續利用無人載具，削弱俄軍在黑海與河流沿岸的防禦與後勤能力。

