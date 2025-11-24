「鐵穹」美國產線啟動 以色列豪擲數十億美元下單

美國雷神公司（Raytheon）與以色列拉斐爾（Rafael）合資的阿肯色州工廠正式啟用，將量產「鐵穹」系統使用的塔米爾（Tamir）攔截飛彈。（圖：Raytheon）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美以軍工合作邁入新階段。軍事媒體《Breaking Defense》報導，以色列拉斐爾（Rafael）先進防禦系統公司與美國雷神（Raytheon）合資位於阿肯色州的工廠正式啟用，將在美國本土生產「鐵穹」（Iron Dome）防空系統的攔截飛彈。與此同時，以色列國防部也宣布簽署了一項價值數十億美元的新採購合約，以強化防空戰力。

報導指出，這座位於阿肯色州卡姆登（Camden）的新設施，是拉斐爾與雷神合資企業「R2S」的首座全功能生產基地，將專門生產鐵穹系統使用的「塔米爾」（Tamir）攔截飛彈，以及其美國版衍生型「空中獵人」（SkyHunter）。雷神公司隨即宣布，該廠已獲得首筆價值12.5億美元（約新台幣392億元）的訂單，開始為以色列生產攔截飛彈。

以色列國防部證實，國防部總幹事巴蘭（Amir Baram）已簽署採購命令，加速鐵穹系統的生產。這筆資金主要來自美國國會於2024年4月通過的87億美元援以法案，其中52億美元專門用於防空資產。

請繼續往下閱讀...

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）表示，這份合約代表了戰略上的進展，將強化以色列對抗敵人的防空能力。巴蘭則強調，美以聯合生產展現了雙方在技術與工業夥伴關係上的潛力，以色列有意將此合作模式擴展至其他系統與領域。

鐵穹是以色列多層次防空網的最底層，負責攔截短程火箭與無人機。美軍退役將領沃爾德（Charles Wald）指出，鐵穹系統在伊朗近期發動攻擊前剛完成升級，已具備攔截更大型飛彈的能力。

除了供應以色列，雷神也向美軍推銷「空中獵人」飛彈，爭取美國陸戰隊的「中程攔截能力」（MRIC）計畫。拉斐爾執行長圖爾格曼（Yoav Tourgeman）表示，新工廠將提供美國生產基地，確保攔截飛彈能有效率且大規模地交付給美國及其盟友。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法