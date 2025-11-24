嚴防中國對我武力侵略 美軍「原型軍備」前運關島加速測試

圖為部署至關島的美國陸軍「薩德」終端高空區域防禦系統（THAAD）。（美軍DVID網站）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國國會「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）日前發布年度報告，示警中國軍事實力近年急遽擴張，不只強打認知作戰操縱我社會輿論，未來更將具備數小時內封鎖能力，敲響五角大廈警鐘。對此，美國軍媒日前報導指出，為防範中國對我武力侵略，美軍正將新型軍備前運關島等地測試，強化對第一島鏈防衛的打擊能力。

美軍媒體《星條旗報》（Stars and Stripes）14日報導，美國戰爭部近年加強西太平洋第一島鏈防務，而其中的關島更被視為戰略要地，計畫斥資80億美元（約新台幣2483.2億元）打造全方位、能攔截巡弋飛彈、彈道飛彈，甚至是極音速飛彈攻擊的陸軍「增強型整合飛彈空防系統」（EIAMD），預計明（2026）年開工。但有官員透露，美軍現已將某些新型軍備，送至關島、南韓，加速先期測試。

關島位處西太平洋第二島鏈，不只美空軍、陸戰隊駐防，美陸軍未來也將在此建構重層飛彈防禦體系，加強對第一島鏈的火力投射。（取自美國國會congress.gov）

美國陸軍飛彈暨太空專案辦公室專案經理索默（Jeannie Sommer）日前在美國飛彈防禦倡議聯盟（MDAA）的一場論壇上指出，這些新型軍備尚在原型驗證，但已有部隊官兵在當地輪值並操作。索默雖未揭露裝備型號，但透露關島屆時會有「整合式戰鬥指管系統」（IBCS）串接「間接火力防護能力」（IFPC）、愛國者M903發射器，外加哨兵A4雷達及低空飛彈防禦（LTAMD）雷達的體系。

報導指出，美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）本（11）月初宣示要改革美軍武獲流程，加速戰力建構，而索默也強調，過往要測試軍備都得在本土（如白沙試驗場）進行，這次則改變作法，讓官兵盡快接觸、熟悉這些新系統，並藉由使用者回饋加速改良過程。

圖為美國陸軍的愛國者三型MSE飛彈。（美軍DVIDS網站）

關島現有以「終端高空區域防禦系統」（THAAD，即薩德）為主，搭配神盾驅逐艦建構的防禦網，而據美軍規劃，新型態的關島防禦體系最快可望在2027財年（2026年10月起）交付、初具作戰能力，並持續邁向完全作戰能力，加強對中、朝飛彈威脅的反制。

