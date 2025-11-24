政府買百餘億無人機反制系統 中科院：各機關自行選購、無涉國軍

中科院「遙控無人機防禦系統」的干擾系統。（資料照，擷取自中科院影片）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國政府計畫斥資逾百億元建置反無人機系統，除了考慮「接管」能力、能反制中國大疆無人機之外，中科院的角色也受到外界關注。中科院今日說，其確實於本月14日協助政府舉辦說明會，不過，此案與國軍採購無關，中科院也不會參與國軍後續無人機反制系統採購案，而行政院各機關所需的反制系統，則由各單位自行選購，以符合實際需求。

國防部副部長柏鴻輝今日在立法院表示，現在很多無人機在程序及立法上，還要各部會協調、強化，若涉及「接管」需要慎重，對於經營場所遭到無人機入侵行為，相關法律也在研議中。

中科院今日表示，其於11月14日舉辦的「無人機反制系統需求說明會」，是為協助國家關鍵基礎設施反制無人機襲擾所需，未來報請行政院同意，公共工程委員會公布後，將列為各機關、機構共同供應契約採購規範。

中科院表示，對於各單位無人機反制系統所具能力，為能滿足使用者之需求，將其分級核列，與國軍採購無關，中科院亦不會參與國軍後續無人機反制系統的採購標案。

中科院強調，未來依照共同供應契約所訂各級合格廠商，由各關鍵基礎設施所屬機關、機構，依其系統與業務內容適配性、預算額度、場域暨地理環境特性，自行選擇採購，以符合實際需求。

