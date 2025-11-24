【影】威到破紀錄！ V-BAT無人機助美岸巡隊查獲22噸非法古柯鹼

#Breaking USCGC Stone offloaded 49,010 lbs of cocaine worth $362M in @PortEverglades, the largest single-patrol haul in @USCG history.



“This offload shows our strengthened posture in the fight against narco-terrorism.” — Capt. O’Connell, USCGC Stonehttps://t.co/9IKEE50j3W pic.twitter.com/0BWH7zijku — U.S. Coast Guard Southeast （@USCGSoutheast） November 19, 2025

〔記者陳治程／綜合報導〕國軍近年積極布局新興戰力，除研發騰雲、銳鳶、紅雀等國造無人機，也向外尋購經實戰驗證的成熟儎台，藉此強化各軍種部隊情監偵能量。其中，已獲美、日、荷等國採用、並傳獲我海軍青睞的V-BAT無人機，近日再創新紀錄，為自身性能添身價，不過，這道紀錄並不在戰場上發生，而是協助美國岸巡隊查獲了高達22噸的非法古柯鹼。

美國海岸巡防隊19日宣布查獲逾22噸的非法古柯鹼，創單艦載運違禁品新紀錄，照片還可見載運的斯通號巡邏艦甲板上，停著這次任務功臣的V-BAT無人機。（美國海岸巡邏隊官方X帳號）

美國海岸巡防隊（USCG）19日證實，旗下傳奇級巡邏艦「斯通號」（WMSL-758）日前在東部邁阿密一處港口，一口氣下卸4萬9010磅（約2萬2230公斤）非法走私的毒品古柯鹼、總價達3.62億美元（約新台幣112.34億元），創下單艦載運非法違禁品的新高紀錄；官方釋出的空拍照中，赫見一架該艦甲板上聳立的飛機，它正是這次偵察有成的V-BAT無人機。

此次與V-BAT無人機同樣立大功的美國岸巡隊巡邏艦「斯通號」（WMSL-758）。（美國海岸巡防隊官網）美國岸巡隊大西洋區司令摩爾中將（Vice Adm. Nathan Moore）19日召開記者會說明查緝成果時，可見V-BAT無人機就在艦員身後，相當顯眼。（美國海岸巡防隊官網）

美國《國防新聞》（Defense News）22日報導指出，美國岸巡隊的V-BAT無人機今年7月完成作戰測評後服役，除岸巡隊外，也已投入美國海軍各級戰艦、甚至是7支陸戰遠征隊（MEU）的戰備序列中。該機除可垂直起降、滯空監控達13小時以上，其AI輔助的光學影像模組，更協助岸巡人員執法期間持續監控，順利逮捕7名販毒嫌疑犯，並查獲其中1萬2千磅的古柯鹼。

由美國Shield AI打造的V-BAT無人機，採單引擎、涵道風扇（Ducted fan）設計，偵、打一體能力使其可在150公里外遂行監偵，且操作門檻低、僅需一塊4X4平方公尺大地面部署，深具戰術效益。

值得一提的是，該機現除獲美國海軍、陸戰隊及美國岸巡隊採用外，更獲烏克蘭、日本、希臘及荷蘭青睞；而海軍也將採購同型機的傳聞，也已在國軍內部流傳多時，不過，該機最終是否會成為我國情監偵利器，仍待新一輪軍購特別預算送至立法院後，才會知曉。

