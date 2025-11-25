多國「兇猛獵鷹6」中東聯演 陸海空一體化作戰保波斯灣安全

以色列戰車進行實彈射擊。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國與卡達等多國盟邦16日至20日，在卡達烏岱德空軍基地、烏姆胡爾海軍基地等地，舉行2年一度的「兇猛獵鷹6」（Ferocious Falcon 6）聯合演習，於沙漠環境驗證多國、跨軍種協同作戰效能，加強美國中央司令部區域防務協調。

今年是第6屆「兇猛獵鷹」聯演，演習動員美國、卡達、義大利、英國、土耳其和法國逾1300名官兵，不僅加強應對區域潛在安全挑戰，以及現代戰場威脅能力，2處主要演習基地更是確保波斯灣與中東區域安全的重要樞紐。

軍聞網站「Seapower」報導，訓練內容包括訓練一體化指揮與控制的指揮所演習；涉及多國陸軍、空軍和海軍的聯合野外訓練演習；空中攔截、護航和防禦性反空襲訓練；戰術戰鬥傷亡救護交叉訓練；以及夥伴國之間的登船、臨檢、搜查和扣押演習。

軍聞網站「Army Recognition」指出，今年演習特別強調整合式指管系統、同步機動，以及在面對新興威脅下執行大規模聯合作戰的能力。各國進行跨軍種聯合野戰訓練、臨檢、登船與扣押（VBSS）演練、制空攔截、編隊飛行與防禦性防空（DCA）訓練、戰術戰傷救護訓練（TCCC），以及增強聯合規劃能力、精進多國通訊程序的「指揮所演習」（CPX），還納入先進技術與新興作戰方法，包含多國跨領域部隊透過即時資訊共享，快速協調彼此行動，提升共同狀況覺知能力並縮短決策時間。

美方出動各式地面載具、海軍獨立級近岸作戰艦「杜爾沙號」（LCS 16）、美海岸防衛隊哨兵級快速反應巡邏艦「小克萊倫斯─薩芬號」（WPC 1147）、P-8A「海神」海上巡邏機，以及空軍F-16戰機、KC-135加油機與B-52轟炸機等。而卡達「豹2A7+」主戰車，也在演習過程中進行實彈射擊，展現裝甲實力，以及和美國等盟邦作業互通性。

