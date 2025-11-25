自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

丹麥增購CV9035步兵戰鬥車 44輛舊款可望援烏

2025/11/25 15:12

BAE本月21日證實，丹麥將增購44輛CV9035 MKⅢC新型步兵戰鬥車，取代現役CV9035DK步兵戰鬥車隊，舊有的44輛CV9035DK步兵戰鬥車，在汰換後則可望援烏。（圖取自BAE）BAE本月21日證實，丹麥將增購44輛CV9035 MKⅢC新型步兵戰鬥車，取代現役CV9035DK步兵戰鬥車隊，舊有的44輛CV9035DK步兵戰鬥車，在汰換後則可望援烏。（圖取自BAE）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕去年貝宜系統（BAE Systems）曾獲丹麥、瑞典兩國25億美元大單，為兩國生產多達165CV90步兵戰鬥車。而BAE本月21日證實，丹麥將斥資4.5億美元（約新臺幣141億元），增購44輛CV9035 MKⅢC新型步兵戰鬥車，取代現役皇家丹麥陸軍CV9035DK步兵戰鬥車隊，舊有的44輛CV9035DK步兵戰鬥車，在汰換後則可望援烏。

軍聞網站「The Defense Post」報導，丹麥「國防採購與後勤組織」（DALO）增購44輛CV9035 MKⅢC，其中包含訓練、後勤與維修支援等項目，此舉將取代丹麥原先將現役44輛CV9035DK步兵戰鬥車中期延壽與性能提升（MLU）的計畫，也使丹麥採購的CV9035 MKⅢC總數達到159輛之多，預計2030年底前陸續完成交付。

根據規劃，待CV9035 MKⅢC交付後，將部署至皇家丹麥陸軍第1重裝旅，強化機動部署與打擊戰力，擔負北約快速反應部隊的嚇阻戰力中堅，必要時還可部署至北約東北翼防線。

CV9035 MKⅢC採用與荷蘭陸軍CV90系列的中期延壽與性能提升計畫相同規格，配備全新底盤、砲塔和瞄準火控系統，以及「巨蝮3式」（Bushmaster Ⅲ）35公厘鏈砲與「鐵拳」主動防護系統（APS）等，且新款砲塔可另外搭配反裝甲飛彈，具備可靠攻防戰力，可望有效應對敵方裝甲部隊，以及各式新興戰場威脅。

軍聞網站「Defense Express」則指出，採購新款車輛後，丹麥不排除將舊有CV9035DK步兵戰鬥車，用來軍援烏克蘭，但最快必須等到明年首批CV9035 MKⅢC正式交付服役後才能進行，目前具體時間未定。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中