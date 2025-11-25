丹麥增購CV9035步兵戰鬥車 44輛舊款可望援烏

BAE本月21日證實，丹麥將增購44輛CV9035 MKⅢC新型步兵戰鬥車，取代現役CV9035DK步兵戰鬥車隊，舊有的44輛CV9035DK步兵戰鬥車，在汰換後則可望援烏。（圖取自BAE）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕去年貝宜系統（BAE Systems）曾獲丹麥、瑞典兩國25億美元大單，為兩國生產多達165CV90步兵戰鬥車。而BAE本月21日證實，丹麥將斥資4.5億美元（約新臺幣141億元），增購44輛CV9035 MKⅢC新型步兵戰鬥車，取代現役皇家丹麥陸軍CV9035DK步兵戰鬥車隊，舊有的44輛CV9035DK步兵戰鬥車，在汰換後則可望援烏。

軍聞網站「The Defense Post」報導，丹麥「國防採購與後勤組織」（DALO）增購44輛CV9035 MKⅢC，其中包含訓練、後勤與維修支援等項目，此舉將取代丹麥原先將現役44輛CV9035DK步兵戰鬥車中期延壽與性能提升（MLU）的計畫，也使丹麥採購的CV9035 MKⅢC總數達到159輛之多，預計2030年底前陸續完成交付。

根據規劃，待CV9035 MKⅢC交付後，將部署至皇家丹麥陸軍第1重裝旅，強化機動部署與打擊戰力，擔負北約快速反應部隊的嚇阻戰力中堅，必要時還可部署至北約東北翼防線。

CV9035 MKⅢC採用與荷蘭陸軍CV90系列的中期延壽與性能提升計畫相同規格，配備全新底盤、砲塔和瞄準火控系統，以及「巨蝮3式」（Bushmaster Ⅲ）35公厘鏈砲與「鐵拳」主動防護系統（APS）等，且新款砲塔可另外搭配反裝甲飛彈，具備可靠攻防戰力，可望有效應對敵方裝甲部隊，以及各式新興戰場威脅。

軍聞網站「Defense Express」則指出，採購新款車輛後，丹麥不排除將舊有CV9035DK步兵戰鬥車，用來軍援烏克蘭，但最快必須等到明年首批CV9035 MKⅢC正式交付服役後才能進行，目前具體時間未定。

