哪一個特戰比較強？ 海陸新訓中心到陸軍空降訓練中心交流

海軍陸戰隊新訓中心日前至陸軍航空特戰指揮部空降訓練中心實施軍士官團教育，增進跨軍種交流。（圖取自青年日報）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕各軍種特戰部隊任務近年隨科技趨勢同質化，各軍種特戰部隊任務更難區分，因此近期陸軍航特部兩棲偵察營已移編特指部，涼山特勤隊也將改隸特指部。而海軍陸戰隊新訓中心日前也至陸軍航空特戰指揮部空降訓練中心實施軍士官團教育，增進跨軍種交流。

海軍陸戰隊新訓中心官兵藉由基本傘訓課程體驗「傘具裝備講解」、「跳臺訓練」、「著陸動作」及「著裝高塔訓練」等項目，增進跨軍種互動與專業交流，強化部隊教育訓練能量，並深化官兵對空降作戰作業程序、風險控管與戰場運用的理解。

空訓中心指揮官邱上校表示，中心在專業教學、課程安全及訓練標準化上均維持高強度要求，期盼透過跨軍種交流，使傘訓專業在各部隊教育訓練發揮正面效益，未來在聯合作戰與跨軍種整合下，期能有效提升整體作戰協同效能。

我國陸軍原屬航空特戰指揮部的101兩棲偵察營，近期配合國軍濱海作戰思維，期望將具多棲作戰能力的精銳部隊進行整合，因而在今年將上述兩支部隊移編，與高空特勤中隊（涼山特勤隊）同屬航特部旗下的特種作戰指揮部，以此統一指揮，提升戰力。

