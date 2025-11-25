相隔5年再現波羅的海！北約攔截俄軍罕見「黑珍珠」Tu-134A-4

北約空軍司令部公布照片，顯示一架俄羅斯海軍 Tu-134A-4「黑珍珠」專機（左），在兩架 Su-30SM2 戰機（右）伴飛下穿越波羅的海上空。（圖翻攝自 NATO Air Command）

〔編譯陳成良／綜合報導〕北約東翼空域近期出現罕見目標。北約空軍司令部證實，執行波羅的海空中警巡任務的義大利空軍「颱風」戰機（Eurofighter Typhoon），近期攔截到一架全黑塗裝的俄羅斯軍機。航空專家指出，這架被暱稱為「黑珍珠」（Black Pearl）的 Tu-134A-4 專機極為罕見，上次在該空域被目擊已是2020年的事。

知名航空網站《The Aviationist》報導，這架擁有特殊尖長鼻錐的飛機，是蘇聯時期 Tu-134 客機的軍用衍生型。其原型號為 Tu-134UBL，專門用於訓練 Tu-22M3 與 Tu-160 戰略轟炸機的飛行員，因此機鼻設計刻意模仿了轟炸機的雷達罩外型。不過，航空分析指出，這架編號 RF-12041 的「黑珍珠」已被改裝為 Tu-134A-4 規格，目前主要用於載運俄軍高級將領。

請繼續往下閱讀...

北約空軍司令部21日發布的照片顯示，這架「黑珍珠」機身漆黑，機腹繪有俄羅斯國旗的三色條紋，辨識度極高。伴隨其飛行的還有兩架俄羅斯海軍航空兵的 Su-30SM2 戰機，以及一架 Su-24MR 偵察機。北約並未說明攔截的具體時間，僅暗示這幾次遭遇並非發生在同一天。

Over the last week ?? jets deployed at Amari ??scrambled to intercept multiple ?? assets. NATO Air Policing in the Baltic region ensures security of @NATO airspace under Eastern Sentry#EasternSentry is enhancing flexibility and strength to NATO's posture on the eastern flank pic.twitter.com/UElLnTi7VJ — NATO Air Command （@NATO_AIRCOM） November 21, 2025

俄羅斯航太專家普洛普斯基（Guy Plopsky）分析，機身上的「Tu-134A-4」字樣清晰可見，研判該機隸屬於俄羅斯海軍。由於攔截地點位於波羅的海，專家推測其任務可能是載運高階軍官往返俄羅斯本土與飛地加里寧格勒（Kaliningrad）。

這是自2020年2月比利時空軍 F-16 戰機首次攔截到該型機以來，「黑珍珠」第二次在北約雷達螢幕上現蹤。目前義大利空軍已接替 F-35A 戰機，部署於愛沙尼亞阿馬里空軍基地（Ämari Air Base）負責捍衛領空。北約聲明強調，此次行動展示了聯盟在關鍵區域的快速反應能力與靈活性。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法