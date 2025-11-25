南韓3600噸新型護衛艦「全南號」下水 具優異反潛能力

南韓3600噸級新型護衛艦「全南號」25日舉行下水儀式。圖為同型艦。（圖擷自Wiki）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓海軍和防衛事業廳25日表示，3600噸級新型護衛艦「全南號」當天將舉行下水儀式，地點位於慶尚南道固城郡的SK oceanplant造船廠。

韓聯社報導，「全南號」是蔚山級飛彈護衛艦第3批次（Batch-Ⅲ）的第3艘艦艇，長129公尺、寬14.8公尺、高38.9公尺，裝備5英寸艦砲、南韓自研垂直發射系統、防空攔截飛彈、反艦飛彈、戰術艦對地飛彈、長程反潛魚雷等武器。

請繼續往下閱讀...

「全南號」搭載南韓自研的多功能相位陣列雷達（MFR），可全方位對防空及反艦目標實施探測、追蹤，並能同時應對多個防空目標。護衛艦的整合式桅桿採匿蹤設計，同時配備自研艦體聲吶（HMS）和拖曳式陣列聲納（TASS），具備優異的反潛作戰能力。

「全南號」經過測試評估後，預計於明年12月交付南韓海軍。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法