限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
南韓3600噸新型護衛艦「全南號」下水 具優異反潛能力
南韓3600噸級新型護衛艦「全南號」25日舉行下水儀式。圖為同型艦。（圖擷自Wiki）
〔即時新聞／綜合報導〕南韓海軍和防衛事業廳25日表示，3600噸級新型護衛艦「全南號」當天將舉行下水儀式，地點位於慶尚南道固城郡的SK oceanplant造船廠。
韓聯社報導，「全南號」是蔚山級飛彈護衛艦第3批次（Batch-Ⅲ）的第3艘艦艇，長129公尺、寬14.8公尺、高38.9公尺，裝備5英寸艦砲、南韓自研垂直發射系統、防空攔截飛彈、反艦飛彈、戰術艦對地飛彈、長程反潛魚雷等武器。
請繼續往下閱讀...
「全南號」搭載南韓自研的多功能相位陣列雷達（MFR），可全方位對防空及反艦目標實施探測、追蹤，並能同時應對多個防空目標。護衛艦的整合式桅桿採匿蹤設計，同時配備自研艦體聲吶（HMS）和拖曳式陣列聲納（TASS），具備優異的反潛作戰能力。
「全南號」經過測試評估後，預計於明年12月交付南韓海軍。免費訂閱《自由體育》電子報
熱門賽事、球星動態不漏接