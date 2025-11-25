自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

南韓3600噸新型護衛艦「全南號」下水 具優異反潛能力

2025/11/25 14:26

南韓3600噸級新型護衛艦「全南號」25日舉行下水儀式。圖為同型艦。（圖擷自Wiki）南韓3600噸級新型護衛艦「全南號」25日舉行下水儀式。圖為同型艦。（圖擷自Wiki）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓海軍和防衛事業廳25日表示，3600噸級新型護衛艦「全南號」當天將舉行下水儀式，地點位於慶尚南道固城郡的SK oceanplant造船廠。

韓聯社報導，「全南號」是蔚山級飛彈護衛艦第3批次（Batch-Ⅲ）的第3艘艦艇，長129公尺、寬14.8公尺、高38.9公尺，裝備5英寸艦砲、南韓自研垂直發射系統、防空攔截飛彈、反艦飛彈、戰術艦對地飛彈、長程反潛魚雷等武器。

「全南號」搭載南韓自研的多功能相位陣列雷達（MFR），可全方位對防空及反艦目標實施探測、追蹤，並能同時應對多個防空目標。護衛艦的整合式桅桿採匿蹤設計，同時配備自研艦體聲吶（HMS）和拖曳式陣列聲納（TASS），具備優異的反潛作戰能力。

「全南號」經過測試評估後，預計於明年12月交付南韓海軍。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中