【影】日版「忠誠僚機」雛形曝光！5架噴射無人機群飛 竟靠平板操控

日本防衛裝備廳（ATLA）公布影片，展示速霸陸（Subaru）製造的5架噴射無人機於跑道上列隊，準備進行驗證測試。這批無人機被用於測試與有人機協同作戰的關鍵技術。（圖：翻攝自ATLA影片）

〔編譯陳成良／綜合報導〕五架噴射無人機在海面上空高速編隊飛行，而操控它們的既非地面控制站，也不是大型預警機，竟是一台綁在直升機飛行員大腿上的平板電腦。知名軍事網站《The Aviationist》報導，日本防衛裝備廳（ATLA）近期公布這段極具視覺衝擊的測試影片，展示了「有人/無人協同作戰」（MUM-T）的最新突破。外界解讀，這不僅是技術驗證，更顯示日本正加速建構「人機協同空戰」能力，為打造未來次世代戰機的「忠誠僚機」鋪路。

這項測試於今年10月進行，使用的是速霸陸公司（Subaru）製造的小型噴射無人機。這批驗證機體型不大，約等同於小型遙控飛機，主要用於驗證核心控制技術。測試核心在於「遠端控制支援」與「自動路徑生成」，意即無人機能依照人類指揮官在平板上畫出的路線，自主導航並執行任務，讓飛行員能專注於自身戰鬥，同時指揮僚機群。

影片中最引人注目的，是測試人員在貝爾205型直升機（Bell 205）內，透過綁在大腿上的平板介面監控5架無人機的動態。軍事專家分析，選用直升機進行測試，是因其能保持低速與穩定航線，便於模擬未來由戰機飛行員同時控制僚機的操作情境。

這種「平板戰術」並非日本獨創，美軍近期測試以 F-22 猛禽戰機控制 MQ-20「復仇者」無人機時，也採用了類似的平板介面概念。值得注意的是，根據《亞洲軍事評論》（Asian Military Review）報導，早在日本防衛省2018年的文件中，就曾出現過利用直升機與平板電腦控制無人機的概念圖，顯示日本在相關技術領域佈局已久。

日本防衛裝備廳（ATLA）公布的影片顯示，由速霸陸（Subaru）製造的實驗型噴射無人機正在進行起飛測試。這款無人機採用獨特的折線風箏翼設計，主要用於驗證與有人戰機協同作戰的相關技術。（圖：翻攝自ATLA影片）

從畫面可見，無人機採用獨特的折線風箏翼（cranked-kite wing）設計，並搭載了不明酬載，雖然ATLA未說明用途，但一般推測可能與導航、感測或數據鏈測試相關。這項測試的成敗，直接關係到日本與英、義合作的次世代戰機「GCAP」能否在2035年形成完整戰力。

此外，日本也正深化與美國的技術合作。防衛裝備廳今年9月與美國國防部「國防創新部門」（DIU）簽署備忘錄，雙方正針對無人機AI決策技術展開聯合研究，這被視為日本在AI自主作戰領域加快研發步伐的重要一步。

