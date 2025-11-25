自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

中共16機艦、1空飄氣球擾台 國軍嚴密監控

2025/11/25 14:10

國防部今（25）公布偵測到中共16架次機艦、1空飄氣球擾台活動示意圖。（圖擷取自@MoNDefense 社群平台「X」）國防部今（25）公布偵測到中共16架次機艦、1空飄氣球擾台活動示意圖。（圖擷取自@MoNDefense 社群平台「X」）

〔即時新聞／綜合報導〕國防部今（25）日表示，自昨（24）日上6點今日上午6點止，偵測到11架次中共軍機、5艘次共艦。此外，國軍還在台灣周邊空域偵測到1顆空飄氣球擾台，已運用任務機艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

根據國防部公布的監控資料，在過去24小時內擾台的11架次中國軍機，其中3架次主、輔戰機及無人機逾越台灣海峽中線，進入我西南及東部空域。共艦部分，國軍則偵獲中國軍艦5艘次，持續在台海周邊活動。

另外，昨日下午4點24分，國軍還偵獲到1顆空飄氣球，出現在基隆西南方107浬、高度約1.9萬呎上空，並在逾越海峽中線後向東北方向飄行，消失於同日下午5點04分。

國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

