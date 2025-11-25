不只M1A2T、海馬士！賴總統：引進無人機新戰力 加速打造台灣之盾

總統賴清德今主持中華民國114年12月份將官晉任授階典禮時表示，面對威權主義的擴張與科技的快速發展，台灣必須持續發展不對稱戰力。（總統府提供）

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今主持中華民國114年12月份將官晉任授階典禮時表示，面對威權主義的擴張與科技的快速發展，台灣必須持續發展不對稱戰力，國軍近年陸續籌獲M1A2T戰車、「海馬士遠程多管火箭系統」等先進裝備，未來也將引進各型偵蒐與無人載具等新興戰力，並建構分層防禦與有效攔截的防空體系，加速打造「台灣之盾」，讓我們的防衛更具深度與韌性。

賴清德指出，面對威權主義的擴張與科技的快速發展，全球的局勢與安全都面臨複合式挑戰。台灣必須以更堅定的民主信念，持續發展不對稱戰力，保護區域的和平穩定。

請繼續往下閱讀...

侯嘉倫、陳宏詩、尹昌榮、黃超政4人晉任中將；葉雲五、楊俊陵、陳家揚、蒙恩、胡雅中、黃耀霆、張博彥、李有恒、簡朝興，9人晉任少將。（總統府提供）

賴清德表示，近年國軍陸續籌獲M1A2T戰車、「海馬士遠程多管火箭系統」等先進裝備，未來也將引進各型偵蒐與無人載具等新興戰力，並且建構分層防禦與有效攔截的防空體系，加速打造「台灣之盾」，讓我們的防衛更具深度與韌性。裝備更新同時，也要精進戰術戰法，改善資通電作業環境與設備，讓整體戰力，更具機動性、彈性與嚇阻效益。

賴清德說，面對敵方在灰色地帶侵擾不斷變化的手段，期許各位將軍帶領幹部研析敵情、創新戰術思維，結合台灣特殊地理條件，打造國軍更現代化、可恃且有效的防衛力量，確保國家安全與人民的福祉。

賴清德表示，恭喜侯嘉倫、陳宏詩、尹昌榮、黃超政4位晉任中將，在「聯兵旅戰術對抗操演」、「戍衛元首安全」、「武器裝備籌獲」、以及「友盟國家軍事交流合作專案」等任務，充分展現高階將領的專業與格局；葉雲五、楊俊陵、陳家揚、蒙恩、胡雅中、黃耀霆、張博彥、李有恒、簡朝興，9位晉任少將，期許大家打破形式主義，帶領官兵專注於戰備訓練，提升組織效能。

總統賴清德今主持中華民國114年12月份將官晉任授階典禮時表示，面對威權主義的擴張與科技的快速發展，台灣必須持續發展不對稱戰力。（總統府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法