偵測力狂飆30倍！美軍最新神盾艦「史蒂文斯號」通過最終驗收

美軍最新伯克級 Flight III 型驅逐艦「史蒂文斯號」（USS Ted Stevens, DDG 128）於11月在墨西哥灣進行驗收海試，艦橋上可見最新型的 SPY-6 雷達陣列。（圖： HII）

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對中俄極音速武器與反艦飛彈的威脅，美國海軍水面作戰主力再升級。軍事網站《Army Recognition》報導，搭載革命性 SPY-6 雷達的最新伯克級 Flight III 型驅逐艦「史蒂文斯號」（USS Ted Stevens, DDG 128），已在墨西哥灣完成最終階段的驗收海試（acceptance trials）。這標誌著該艦已通過海軍最嚴格的檢驗，準備正式交付並於2026年投入服役，成為美軍在21世紀爭奪制海權的關鍵戰力。

報導指出，「史蒂文斯號」是由杭亭頓．英格爾斯工業（HII）旗下英格爾斯造船廠（Ingalls Shipbuilding）建造的第二艘 Flight III 型驅逐艦。該艦甫於本月初完成第二次海試，隨即進入由海軍檢驗委員會（INSURV）監督的最終驗收階段，成功驗證了推進系統、導航精準度及戰鬥系統整合能力，確認完全符合交付標準。

Flight III 型驅逐艦被視為伯克級家族中技術最先進的版本，其核心升級在於換裝了雷神公司（Raytheon）開發的 AN/SPY-6（V）1 空中與飛彈防禦雷達（AMDR）。這款主動電子掃描陣列雷達採用氮化鎵（GaN）技術，靈敏度是前代 SPY-1D（V） 雷達的30倍以上，能大幅提升對匿蹤巡弋飛彈、機動彈道飛彈及極音速武器的偵測與追蹤能力。

透過與最新版「神盾基線10」（Aegis Baseline 10）戰鬥系統的完全整合，「史蒂文斯號」具備同時防禦空中、水面及水下威脅的能力，並透過自動化與感測器融合技術，強化戰場態勢感知。為了支撐這套高耗能雷達，Flight III 型在電力與冷卻系統上也進行了大幅改造。

強化西太平洋戰力 劍指中俄

分析指出，隨著中國與俄羅斯積極部署先進反艦武器與長程精準打擊系統，像「史蒂文斯號」這樣的 Flight III 型驅逐艦將扮演航空母艦打擊群的防空守護神。其強大的雷達覆蓋範圍與多層次飛彈防禦能力，將顯著提升美軍在西太平洋等「爭議海域」的嚇阻力與生存性。

