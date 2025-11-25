拿印巴衝突練兵！美報告：中國實測殲-10打西方戰機 數據恐用於台海

美方報告指控，中國利用印巴軍事衝突測試先進武器效能。圖為巴基斯坦部署的中國製殲-10戰機（左上）、紅旗-9防空飛彈（右上）、SH-15自走砲（左下）及圖赫里勒級巡防艦（右下）。（圖擷取自中國國防部等來源）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據軍事媒體《Army Recognition》報導，美國國會下屬的「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）於18日發布報告，指控中國利用今年5月爆發的印巴軍事衝突，將巴基斯坦作為先進武器的「實彈試驗場」。報告警告，北京藉此驗證殲-10（J-10）戰機、紅旗-9（HQ-9）防空系統對抗西方裝備的效能，這些實戰數據恐將改變從喜馬拉雅山到台灣海峽的威脅感知。

報告指出，在這場代號為「辛多爾行動」（Operation Sindoor）的衝突中，巴基斯坦高度依賴中國製武器。這是中國殲-10戰機、紅旗-9長程防空系統與霹靂-15（PL-15）空對空飛彈，首度在高強度戰鬥中對抗具備相當能力的對手。北京將這場區域危機轉化為解放軍與其國防出口產業的驗證機會。

對決印度「飆風」 驗證殺傷鏈

在空戰方面，巴基斯坦的殲-10CE機隊成為中國製殺傷鏈的核心。憑藉主動電子掃描陣列雷達（AESA）與霹靂-15E長程飛彈，並在中國製預警機的支援下，巴國空軍具備了在視距外打擊印度戰機的能力。巴基斯坦官員私下透露，這種整合使其能對印度的攻擊編隊進行長程打擊，對手甚至包括法製「飆風」（Rafale）戰機。

報告分析，中國軍方長期擔憂部隊患有缺乏實戰經驗的「和平病」。一場有限度的印巴戰爭，讓盟友承擔政治與人員代價，卻能讓中國系統與西方戰機、雷達及彈藥進行實戰對抗，為北京提供了難得且低風險的數據修正機會。

中國官員事後迅速以戰果宣傳其武器優於西方產品。報告總結，這場衝突成為一個轉捩點，讓中國武器從宣傳手冊走向真實戰鬥數據，其影響將直接衝擊台海安全局勢。

