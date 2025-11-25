自由電子報
軍武 > 軍情人物

國軍上將人事調整再傳變化 海軍司令唐華上將有「動」的跡象

2025/11/25 16:15

軍政界人士今天指出，海軍司令唐華上將（資料照，軍聞社提供）擔任現職已有2年6個月，近期內異動的可能性已經升高，外傳繼任人選可望在副參謀總長蔣正國中將丶中科院長李世強中將兩位優秀的將領中擇一升任，待賴清德總統核定人事案之後就會揭曉。軍政界人士今天指出，海軍司令唐華上將（資料照，軍聞社提供）擔任現職已有2年6個月，近期內異動的可能性已經升高，外傳繼任人選可望在副參謀總長蔣正國中將丶中科院長李世強中將兩位優秀的將領中擇一升任，待賴清德總統核定人事案之後就會揭曉。

〔記者羅添斌／台北報導〕國軍上將人事調整傳出有新的變數，軍政界人士今天指出，海軍司令唐華上將擔任現職已有2年6個月，近期內異動的可能性已經升高，外傳繼任人選可望在副參謀總長蔣正國中將丶中科院長李世強中將兩位優秀的將領中擇一升任，待賴清德總統核定人事案之後就會揭曉。

至於國造潛艦原型艦「海鯤號」，軍政界人士說，「海鯤號」的測試仍按照既定的步調在走，並且會依據國防部長顧立雄所說確保安全與品質的前提下，完成全艦性能驗證目標。他並表示，「海鯤號」的測試是由海軍主責丶台船執行，無論是誰來接任海軍司令，就要接下這個擔子。

軍政人士今天指出，國防部軍政副部長柏鴻輝確定會卸下軍政副部長的職務，並另有任用，但並非外傳的去漢翔公司。（資料照）軍政人士今天指出，國防部軍政副部長柏鴻輝確定會卸下軍政副部長的職務，並另有任用，但並非外傳的去漢翔公司。（資料照）

有關國軍上將人事調整，先前傳出的是主要以空軍系統上將為主，海軍司令暫時不調整。當時的人事佈局思考，包括：擔任國防部軍政副部長多年的柏鴻輝另有任用，規劃由總統府戰略顧問劉任遠上將接任軍政副部長，國防大學校長劉志斌上將屆退，擬由空軍司令鄭榮豐上將接任校長職務，並由副總長兼執行官黃志偉上將升任空軍司令。此外，傳出副參謀總長蔣正國中將升任副總長執行官，同時晉任為海軍二級上將。

軍政人士今天透露，柏鴻輝確定會卸下軍政副部長的職務，會另有任用，但並非外傳的去漢翔公司，軍政副部長將由總統府戰略顧問劉任遠上將擔任，另外，空軍系統上將的調整會重新考量，或是縮小調整幅度。

變數較大的則是海軍司令職務，軍政人士透露，海軍內部原本有規劃要在十二月一日召開軍務會報，仍規劃由唐華司令主持，但這兩天的變化是，海軍內部對於十二月一日舉行軍務會報的規劃的態度變的相當保留，也讓唐華職務異動的可能性增高。

