俄無人機深入羅馬尼亞領空 北約出動多架戰機因應

俄國無人機侵犯領空，羅馬尼亞出動多架戰機因應。圖為羅馬尼亞空軍的F-16戰機。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕北約成員國羅馬尼亞的領空今（25）日遭到一架無人機入侵，且無人機一度深入到內陸行政區，北約為此出動多架戰機因應。羅馬尼亞國防部事後說，無人機入侵的舉動是俄國對羅馬尼亞的挑釁。

《路透》報導，羅馬尼亞國防部指出，他們起初調派2架德國颱風戰機（Eurofighters）前往東南部的圖爾恰（Tulcea）追蹤一架侵犯領空的無人機，而該架無人機不久後重新進入烏克蘭境內。

請繼續往下閱讀...

隨後，防空雷達偵測到鄰近的加拉茨地區（Galati）又有飛行物侵入領空，國防部因此出動2架F-16戰機與額外2架颱風戰機因應，但這架無人機卻一路朝內陸行政區弗朗恰（Vrancea）飛過去。

羅馬尼亞國防部長莫斯泰亞努（Ionut Mosteanu）說，戰機駕駛一度打算擊落無人機，但考慮到無人機殘骸可能會對地面造成損害，因此作罷，「我們正在因應俄羅斯對羅馬尼亞的新挑釁，羅馬尼亞軍隊與德國颱風戰機試圖擊落一架無人機。我推斷（駕駛員）評估了附帶損害，然後......選擇不攻擊。」

無人機的殘骸最後在羅馬尼亞境內被發現，機身沒有爆炸裝置。

羅馬尼亞已立法允許相關單位擊落會對生命財產造成威脅的無人機，但這項法規尚未全面施行。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法