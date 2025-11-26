您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
【影】拒絕新「造艦黑洞」 美海軍正式腰斬「星座級」巡防艦計畫
From day one I made it clear: I won’t spend a dollar if it doesn’t strengthen readiness or our ability to win.— Secretary of the Navy John C. Phelan （@SECNAV） November 25, 2025
To keep that promise, we’re reshaping how we build and field the Fleet—working with industry to deliver warfighting advantage, beginning with a strategic shift away… pic.twitter.com/pbTpIPDfR8
〔記者陳治程／綜合報導〕美國海軍部長費蘭（John Phelan）今（26）日宣布，旗下現正進行的「星座級」（Constellation-class）巡防艦計畫，此後確定「終止」（teminate）該級艦後續四艘艦的建造計畫，也就是說，星座級未來將只會有2艘原型艦完工服役，並轉向研究噸位更小的水面作戰艦艇，確保美軍海上的戰備優勢。
美國海軍部長今日透過官方社群發布影片聲明，為重塑美國海軍戰力，即刻起正式取消「星座級」巡防艦4艘後續艦的建造計畫，他強調「不會納稅人的任何一分錢投入在無效的國防建設上」，更重申美海軍需要以更快的速度獲得新戰艦，以維持美軍未來的海上作戰優勢，肆應未來威脅。
美國海軍「星座級」巡防艦首艘同名艦（FFG-62）的電腦渲染圖。（美國海軍官網）
《美國海軍學會新聞》（USNI News）報導指出，在美海軍確定「腰斬」星座級巡防艦計畫後，該級艦未來將只會有「星座號」（FFG-62）、「國會號」（FFG-63）兩艘原型艦服役，而先前已經下單採購的3至5號艦「乞沙比克號」、「拉法葉號」，「漢彌爾頓號」，以及尚未獲名的6號艦，都確定流產、不會問世。
「星座級」巡防艦是法、義海軍「歐洲多任務巡防艦」（FREMM）的衍生版本，美海軍原寄望其快速製造、模組化的優勢，協助重構海上戰力；然而，美國審計署（GAO）去（2024）年5月報告指出，，該級艦在美海軍「東修西改」進度嚴重落後，不只零部件共通性大降，完工期程也延宕至少3年。報導補充，截至目前為止，星座級艦的施工進度僅「12%」。
原著眼後勤共通性、快速製造優勢的星座級巡防艦，在美國海軍東修西改下，建造進度嚴重落後；該圖可見，各部件設計完成率在2023年10月時，都不及75%。（擷自美國審計署調查報告）
不過，在美國總統川普（Donald Trump）打著要重振造船業的大旗，也勢必要讓船廠有飯吃。因此，根據規劃，在濱海戰鬥艦、星座級巡防艦後，美海軍計畫籌獲另外73艘小型水面戰艦（small surface combatants），以彌補現有計畫取消後的戰力缺口。
