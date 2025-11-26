【影】拒絕新「造艦黑洞」 美海軍正式腰斬「星座級」巡防艦計畫

From day one I made it clear: I won’t spend a dollar if it doesn’t strengthen readiness or our ability to win.



To keep that promise, we’re reshaping how we build and field the Fleet—working with industry to deliver warfighting advantage, beginning with a strategic shift away… pic.twitter.com/pbTpIPDfR8 — Secretary of the Navy John C. Phelan （@SECNAV） November 25, 2025

〔記者陳治程／綜合報導〕美國海軍部長費蘭（John Phelan）今（26）日宣布，旗下現正進行的「星座級」（Constellation-class）巡防艦計畫，此後確定「終止」（teminate）該級艦後續四艘艦的建造計畫，也就是說，星座級未來將只會有2艘原型艦完工服役，並轉向研究噸位更小的水面作戰艦艇，確保美軍海上的戰備優勢。

請繼續往下閱讀...

美國海軍部長今日透過官方社群發布影片聲明，為重塑美國海軍戰力，即刻起正式取消「星座級」巡防艦4艘後續艦的建造計畫，他強調「不會納稅人的任何一分錢投入在無效的國防建設上」，更重申美海軍需要以更快的速度獲得新戰艦，以維持美軍未來的海上作戰優勢，肆應未來威脅。

美國海軍「星座級」巡防艦首艘同名艦（FFG-62）的電腦渲染圖。（美國海軍官網）

《美國海軍學會新聞》（USNI News）報導指出，在美海軍確定「腰斬」星座級巡防艦計畫後，該級艦未來將只會有「星座號」（FFG-62）、「國會號」（FFG-63）兩艘原型艦服役，而先前已經下單採購的3至5號艦「乞沙比克號」、「拉法葉號」，「漢彌爾頓號」，以及尚未獲名的6號艦，都確定流產、不會問世。

「星座級」巡防艦是法、義海軍「歐洲多任務巡防艦」（FREMM）的衍生版本，美海軍原寄望其快速製造、模組化的優勢，協助重構海上戰力；然而，美國審計署（GAO）去（2024）年5月報告指出，，該級艦在美海軍「東修西改」進度嚴重落後，不只零部件共通性大降，完工期程也延宕至少3年。報導補充，截至目前為止，星座級艦的施工進度僅「12%」。

原著眼後勤共通性、快速製造優勢的星座級巡防艦，在美國海軍東修西改下，建造進度嚴重落後；該圖可見，各部件設計完成率在2023年10月時，都不及75%。（擷自美國審計署調查報告）

不過，在美國總統川普（Donald Trump）打著要重振造船業的大旗，也勢必要讓船廠有飯吃。因此，根據規劃，在濱海戰鬥艦、星座級巡防艦後，美海軍計畫籌獲另外73艘小型水面戰艦（small surface combatants），以彌補現有計畫取消後的戰力缺口。

