中國出動25機艦擾台 14架次逾越中線

〔記者方瑋立／台北報導〕中國持續對台進行軍事騷擾，國防部今天（26日）發布中共解放軍台海周邊活動動態，自昨日上午6時起至今日上午6時止，共偵獲20架次軍機及5艘次軍艦，持續在台海周邊進行活動。其中，共有14架次軍機逾越台灣海峽中線，進入我西南空域。

據國防部示意圖顯示，這20架次共機的活動分為兩個時段。第一波活動介於昨上午7時35分至下午4時10分之間，共計6架次主戰機（戰鬥機、轟炸機）及輔戰機，其中6架次均逾越海峽中線，進入我西南空域活動。

第二波活動則介於昨上午8時40分至晚間8時40分，共偵獲14架次主戰機（戰鬥機、轟炸機）及輔戰機，其中8架次亦逾越海峽中線，進入我西南空域活動。合計有14架次軍機逾越台灣海峽中線，進入台灣的西南防空識別區（ADIZ）；另有5艘軍艦持續在台海周邊活動。

國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

