軍情動態 > 國際軍情

KNDS推FPV無人小車 可溜進房屋偷窺敵人城鎮攻堅戰超有用

2025/11/26 14:36

圖為法國KNDS機器人公司推出的全新構型NERVA-LG無人地面載具。（圖取自KNDS）圖為法國KNDS機器人公司推出的全新構型NERVA-LG無人地面載具。（圖取自KNDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕德、法合資集團KNDS的子公司「法國KNDS機器人」（KNDS France Robotics），近日推出全新構型NERVA-LG無人地面載具（UGV），配備整合人工智慧（AI）技術的第一人稱視角（FPV）無人機，依靠其小型體積，可望在城鎮戰複雜環境中順利蒐集情資。

軍聞網站「Defence Blog」報導，KNDS機器人公司近日在「巴黎國際軍警防務展」（Milipol Paris），首度公開展示一種新的小型NERVA-LG無人地面載具，其配備具AI技術的全新共享控制介面系統，且搭載小型FPV無人機。透過該系統，操作人員不僅能同時操作、管理地面與空中平臺，還可即時接收視訊影像或感測器資料，可迅速評估並識別潛在目標。

NERVA-LG是款高機動性的小型無人地面載具，由輕便、堅固的通用平臺與控制站組成，配備4組攝影鏡頭和1個麥克風，且具即時操作與傳輸能力，可在開闊環境下收集1000公尺範圍內的情報，在城鎮環境中則能收集300公尺內的情資，是執行戰場情監偵任務的利器。

此外還能視任務需求，搭配超過20種任務套件，用於反恐、救災、識別即製爆裂物（IED），以及應對化生放核（CBRN）事故等多樣性行動。本次KNDS機器人公司就在上面搭載一款小型FPV無人機，雖然飛行時間僅為5分鐘便要回到無人車上充電。但公司幹部表示，該無人機專為快速識別目標設計，且偏向一次性使用，目的是在被摧毀前能盡可能蒐集情資。

「法國KNDS機器人」去年底獲美國政府合約，將為美軍特戰部隊提供10具NERVA-LG，強化其地面作戰能量，應對未來複雜戰場環境。

