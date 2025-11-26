「台灣之盾」打造完整防空網 但反無人機「硬殺」手段還要加速建置

國軍如何籌建反無人機「硬殺」手段，尚待觀察。圖為漢翔公司在此次航太國防展之中，展示的「雷射硬殺系統」。（資料照，記者涂鉅旻攝）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕賴總統投書《華盛頓郵報》提到，政府將提出一項400億美元（約新台幣1.25兆元）追加國防預算，包括建置「台灣之盾」（T-Dome），攔截中國飛彈、火箭、無人機及戰機威脅。盤點我國現有及採購中的防空系統，雖然我國的各式防空飛彈愈趨完備，同時正採購反無人機「軟殺」系統，但以機砲、彈藥或雷射「硬殺」系統，是否納入此次特別預算之中採購，有待觀察。

賴清德總統投書《華盛頓郵報》主要以4個方向，描繪台灣在安全架構中的位置與新策略。攸關軍事投資部分，總統重申將加快打造「台灣之盾」（T-Dome），建構分層防禦，有效攔截中國解放軍飛彈、火箭、無人機及戰機威脅的防空系統。更重要的是結合人工智慧驅動及無人化平台，在創新與科技加持下，這些戰力將使台灣達到前所未有的新願景。

請繼續往下閱讀...

檢視兩岸軍力，中國持續發展先進彈道飛彈、巡弋飛彈，也不乏具備極音速飛行的彈種，對我防空飛彈能力構成挑戰，另也持續研製「殲-35」等第五代戰機，增加我方偵蒐與攔截的困難度。另外，被稱為「遠火」的PHL-191箱式火箭砲，可發射飛越台海的火箭彈，以及逐步發展的無人機，都是我國極須加強空防的重中之重。

國軍持續採購NASAMS，強化對飛機、無人機和巡弋飛彈攔截。 （圖取自Kongsberg Defence & Aerospace）

應對中國威脅，國軍的防空飛彈能量持續強化，籌獲愛國者飛彈增程型、天弓四型等攔截中、高空層威脅的精準彈藥，在中、短程防空部分，國軍正獲得3套NASAMS，也可望進行後續採購，搭配陸射劍二、復仇者系統、刺針飛彈等，整體能量尚稱充沛。

但面對可能大量消耗我國防空彈藥的無人機威脅，陸軍、空軍雖已各自建案採購無人機防禦系統，但都屬於「軟殺」性質武器。包括中科院、漢翔及民間廠商，都接連展示機砲、雷射等「硬殺」能量，但這些裝備都未納入明年度國防預算之中，是否透過這次軍購特別預算案補強，值得繼續觀察。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法