空軍年度「天龍操演」成績揭曉 1、3、4、5聯隊人人有獎

10月底投入空軍下半年「天龍操演」的F-16V戰機，圖中正在參與25磅訓練彈投擲賽。（取自軍聞社）

〔記者陳治程／綜合報導〕為應對中共軍機、艦近年加劇襲擾我海、空域，各軍持續調整戰演訓頻次，其中，今（2025）年改為上、下半年實施的空軍「天龍操演」日前正式落幕，各項戰技測考的成績與獎項也在本周出爐，不只1聯隊在團隊總錦標、空對空競賽中拔得頭籌，3、4、5聯隊和戰管中心在其他競賽中各有斬獲，全面檢視飛修、政戰、管制與地面等部隊作業能量。

空軍司令鄭榮豐上將昨（25）日主持「114年戰術總驗收成效研討會」，期間也針對天龍操演的績優單位、人員進行頒獎。首先，配屬IDF戰機的台南1聯隊雙奪「空對空競賽」和「團體總錦標」；嘉義4聯隊則拿下「空對面競賽」及「快速恢復戰備競賽」的優勝；台中3聯隊則獲得「夜間潛力裝掛競賽」的桂冠；戰術管制中心則在「戰術攔截管制競賽」中拿到首位。

另一方面，隸屬花蓮5聯隊的蔣少校獲頒「制海作戰任務」總領隊獎狀，4聯隊蔣上尉、曾少校則為單位分別奪下「防空攔截暨AGTS競賽」、「25磅訓練彈投擲競賽」冠軍寶座，整體來說可謂人人有獎。

空軍司令鄭榮豐上將25日主持年度戰術總驗收研討會，期間針對各獎項進行績優人員頒獎。（取自青年日報）

空軍今年的「天龍操演」年度戰術總驗收區分為上、下半年度進行，今年3月聚焦在戰術驗收，以聯合制海反封鎖護航、海空協同打擊場景為想定，配合海軍實施演訓；10月的戰技競賽則著眼於精進空中和地面戰技為主軸，從空、地勤到憲兵部隊，全面檢視飛修、政戰、管制與地面等部隊作業能量。

