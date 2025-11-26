俄北極破冰船裝艦砲飛彈 美高度關注因僅有海巡、機槍可用

圖為俄羅斯近月部署新型戰鬥破冰船「伊凡·帕帕寧號」（Ivan Papanin）（圖取自X@charly0153）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕俄羅斯過往北極冰封長年未能通行，近年因全球暖化因素，「北極航線」逐步成行，俄羅斯並長年積極經營，並擁有超過40艘破冰船，其中包括7艘核動力破冰船。但俄羅斯近月部署新型戰鬥破冰船「伊凡·帕帕寧號」（Ivan Papanin），引發美國高度關注，因為該船是首艘裝備艦砲和反艦飛彈的破冰船。與之相比，美國在北極區域僅有西雅圖海岸防衛隊的3艘破冰船可用，艦上僅裝備12.7公厘機槍。

星條旗報報導，「伊凡·帕帕寧號」於9月8日在俄羅斯北極區域科拉灣的塞維羅莫爾斯克服役，同級艦還有另一艘正規畫建造，預計2027年服役；該船排水量8600噸，使用柴電引擎，航速18節（約時速33公里），能突破約1.7公尺厚的冰層。可搭載49名常駐船員，另有47張床位可容納其他船員。

此外，該船配備與俄羅斯海軍相同規格的76公厘艦砲，該艦砲射程超過14公里，且能切換為防空模式，攔截魚叉反艦飛彈等。該船艦尾還備有航空飛彈及反艦飛彈發射器，可攜帶8枚射程達約217公里的3M-54「口徑」反艦飛彈，並能搭載一架直升機用於反潛或特戰任務。

報導說，雖然俄羅斯多數破冰船的任務是清除整個北極海岸線周圍的港口和航道冰塊，但鑑於該船是首艘裝有永久武器空間的船，美國質疑俄羅斯正將北極區域軍事化。近年來，俄中商船與軍艦同過白令海峽出入北極海的次數愈來越頻繁。

與此相比，美國海軍不僅沒有破冰船，目前也僅有西雅圖海岸防衛隊的3艘破冰船可用，且它們都只裝備12.7公厘機槍。雖然海岸防衛隊已計畫採購11艘極地安全巡防艦，部分將與加拿大和芬蘭的造船廠共同設計建造，但即便到2030年，首批船艦也不會服役。

